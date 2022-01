Cats on Trees : le duo Toulousain fait son retour avec son nouvel album « Alie »

Le duo Toulousain Cats on Trees revient sur le devant de la scène avec la sortie de son nouvel album « Alie », ce vendredi 28 janvier. Les artistes seront en tournée dans toute la France à partir du mois de février, avec un passage au Bikini de Toulouse, le 8 avril.

Artisanal, intime et onirique… « Alie », le nouvel album des Cats on Trees, marque le retour attendu du groupe qui s’était imposé, en 2013, avec son titre “Sirens Call”.

Ce nouvel opus, disponible dès ce vendredi 28 janvier, annonce également le retour sur scène de ce duo Toulousain formé par Nina Goern et Yohan Hennequin. En tournée dans toute la France à partir du 11 février prochain, les Cats on Tree feront un passage au Bikini de Toulouse, le 8 avril.

Après le succès de leurs deux premiers albums, « Cats on Trees » en 2013 et « Neon » en 2018, les deux complices se sont faits plus discrets. Cette pause forcée, notamment par la crise sanitaire, s’est finalement révélée bénéfique pour le duo toulousain qui a abordé la composition de ce nouvel album avec « la fraîcheur » de ses débuts.

Fidèles à eux-mêmes, c’est sur des morceaux de musique pop composés autour de la voix riche et chaleureuse de Nina Goern, de ses mélodies de piano envoûtantes et des rythmiques précises de Yohan Hennequin à la batterie, que les deux amis se livrent sur leurs rêves et leurs souvenirs, tout en abordant des sujets de société comme la parentalité ou la transidentité.

Une pause imposée

Si cet album se distingue des précédents c’est, entre autres, par son processus de création. En effet, les confinements successifs ont obligé les Cats on Trees à composer à distance, dans des studios d’enregistrement improvisés dans leurs maisons respectives.

Une pause et une prise de distance imposée qui leur a permis de prendre un certain recul et de donner un souffle nouveau à leur amitié. « Quand on se retrouvait, c’était comme une fête. Nous étions très heureux de nous voir. Nous nous préparions des petits plats et nous buvions quelques verres de vins », confie Yohan Hennequin.

Suite au succès de leurs deux premiers disques, les artistes ont, pendant plusieurs années, connu un rythme de travail effréné dans lequel ils ont manqué de se perdre. « Nous composions de manière automatique. Cette respiration forcée nous a permis de nous retrouver », confirme Nina Goern, la voix du duo.

Du souvenir… à la mélodie

Ces périodes de confinement permettent finalement aux deux artistes de trouver de nouvelles sources d’inspiration. « “Alie” a été composé durant cette période d’introspection intense que nous avons tous vécu. Nous n’avions pas d’autres choix que de rester à la maison, de nous regarder en face et de nous questionner sur nos défauts ou nos capacités de compassion et de bienveillance », souligne Nina Goern.

« Ce temps passé avec mes enfants m’a donné envie de leur transmettre l’éducation que j’ai reçu de mes parents. Elle est pour moi un véritable cadeau. Elle m’a apporté une certaine naïveté qui aujourd’hui me permet de voir le monde avec plus de douceur», assure la jeune femme.

Cette relation de parent à enfant, si chère à leurs yeux, les artistes l’évoquent notamment dans « Tendresse », l’un des trois titres en français de cet album. Nina Goern y chante les souvenirs de son enfance et la tendresse qu’elle a reçu de ses parents. Si le duo a décidé de délaisser temporairement l’anglais, c’est parce que la chanteuse accorde une certaine importance au fait de chanter ce morceau dans sa langue maternelle. « Je pense qu’en français, le texte est plus fort, plus parlant. Je voulais que les gens comprennent immédiatement, sans avoir besoin de traduire », souligne-t-elle.

« C’est la première fois que l’on aborde des questions qui dépassent le cercle de l’intime »

Dans « She was a girl » l’un des titres porteurs de l’album, cette fois-ci composé en anglais, les deux acolytes se risquent à traiter de sujet de société comme la transidentité. « C’est la première fois que l’on aborde des questions qui dépassent le cercle de l’intime et que l’on prend partie. C’est un appel à la tolérance, pour que les gens comprennent que chacun a le droit d’être ce qu’il veut » insiste Yohan Hennequin.

Un retour sur scène très attendu

Après ces quelques années d’absence, Nina Goern et Yohan Hennequin, impatients de retrouver la scène, démarrent une nouvelle tournée dans toute la France, à partir du 11 février prochain. Le duo fera, bien évidemment, un passage à domicile, au Bikini de Toulouse, le 8 avril prochain. Des retrouvailles attendues par le public toulousain depuis leur prestation lors de la fête de la musique 2019.

Ce genre d’événement revêt toujours une signification particulière pour les Cats on Trees. « Lorsque nous jouons chez nous, les concerts sont plus émouvants. Nous ressentons une certaine joie associée à de la peur. Ce qui, finalement, rend ces moments encore plus sincères » ajoute Yohan Hennequin.

Infos pratiques

Album Alie, label Tôt ou Tard, sortie le 28 janvier 2022

En tournée, à partir du 11 février à Angoulême, le 23 à Rennes, le 24 à Bordeaux, le 5 mars à Nancy, le 6 à Strasbourg, le 8 à Toulouse, le 15 à Nantes, le 16 au Mans, le 17 à Paris…

Charlotte Benatti