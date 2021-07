Travaux sur la RN224 à Montaigut-sur-Save et Mondonville jusqu’au 5 août

Des travaux de renouvellement de chaussée sur la RN224, à Montaigut-sur-Save et Mondonville, sont réalisés de nuit.

La direction interdépartementale des routes nationales du sud-ouest (DIR Sud-Ouest) réalise des travaux de renouvellement de chaussée sur la RN224 dans les communes de Montaigut sur Save et sur Mondonville, de nuit depuis le 26 juillet et jusqu’au 6 août 2021, de 21h à 6h.

Travaux de réfection sur la RN224

Ces travaux de réfection de la voirie se décomposent en deux parties distinctes : une première section dans la côte de Montaigut sur Save, entre la sortie du bourg et le carrefour de la RD64 « route de Daux » ; et une seconde section de 1 100 mètres à Mondonville, entre le 5 route de Montaigut (en agglomération) et le giratoire avec la RD1 « route d’Aussonne-clinique des Cèdres ». La chaussée du giratoire avec la RD37 située au centre ville est comprise dans les travaux.

Le montant de l’opération s’élève à 450 000 euros.

Mise en place de déviations

Durant ce chantier, la circulation est gérée par la mise en place de déviations. Celle pour les poids lourds emprunte les RD17 et RD2, via Grenade/Garonne dans les deux sens. La déviation pour les véhicules légers emprunte les RD17, RD87A et RD2 via Merville. La circulation sur la RN224 sera rétablie chaque fin de nuit à 6h.

L’information des usagers circulant sur cet itinéraire est réalisée par des panneaux d’information sur le site du chantier, ainsi que par la diffusion de communiqués sur le site Bison Futé.

La direction interdépartementale des routes nationales du sud-ouest “attire l’attention des usagers sur la nécessité de respecter la signalisation et les règles de prudence notamment la vitesse à proximité du chantier, afin d’assurer leur propre sécurité et de ne pas compromettre celle des personnels intervenant sur le chantier”.

Source : communiqué de presse