Toulouse. Quels marchés sont ouverts pendant les fêtes

À l’image des grandes surfaces, les marchés de Toulouse sont également ouverts à des horaires spécifiques pendant les fêtes de fin d’année.

À quelques heures du réveillon du Nouvel An, personne n’est à l’abri d’une mauvaise surprise. Que ce soient des fruits qui se sont abîmés trop vite, des fruits carrément oubliés ou un ingrédient périmé. Un petit tour par un des marchés de Toulouse pourrait s’imposer afin que la table de fête soit parfaite. Le Journal Toulousain vous prévient quant à l’ouverture des marchés de la Ville rose. À l’image des grandes surfaces, ils appliquent des horaires spécifiques pendant les fêtes de fin d’année.

Les marchés de plein vent de Toulouse ne se tiendront pas samedi

Le marché d’Ormeau (secteur Est) est ouvert le vendredi 31 décembre de 7h à 13h30. Celui des Arènes (Rive gauche) ouvre le jeudi 30 décembre de 17h à 21h. Le marché de Saint-Georges (centre) ferme un peu plus tôt, il est ouvert le jeudi 30 décembre de 7h à 20h. Enfin, celui d’Arnaud Bernard (centre) fonctionne le jeudi 30 décembre de 7h à 13h30.

Les marchés couverts sont ouverts les 31 décembre et le 1er janvier

Le marché de Saint-Cyprien est ouvert jeudi 30 décembre de 7h à 18h, vendredi 31 décembre de 7h à 18h et samedi 1er janvier de 7h à 13h30. Celui de Victor Hugo ouvre jeudi 30 décembre de 7h à 19h, vendredi 31 décembre de 7h à 19h et samedi 1er janvier de 7h à 13h30. Enfin, celui des Carmes fonctionne jeudi 30 décembre de 7h à 18h , vendredi 31 décembre de 7h à 19h30 et samedi 1er janvier de 7h à 13h30.