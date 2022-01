Présidentielle 2022 : Lancement du comité de soutien “La Haute-Garonne avec Valérie Pécresse”

Les élus du département annoncent officiellement le lancement du comité de soutien “La Haute-Garonne avec Valérie Pécresse”, candidate du parti Les Républicains (LR) à l’élection présidentielle 2022.

En Haute-Garonne, un comité de soutien à la candidate à l’élection présidentielle pour le parti Les Républicains (LR) Valérie Pécresse vient d’être créé. Il porte tout simplement le nom “La Haute-Garonne avec Valérie Pécresse”.

Ce comité départemental est co-présidé par Laurence Arribagé, déjà présidente de la fédération Les Républicains 31 (LR 31) et adjointe au maire de Toulouse, ainsi que Pierre Esplugas-Labatut, ancien référent départemental de Valérie Pécresse pour le congrès des Républicains et porte-parole des LR 31.

À leurs côtés, le maire de Toulouse et président de Toulouse métropole Jean-Luc Moudenc et les sénateurs Les Républicains de Haute-Garonne Alain Chatillon et Brigitte Micouleau, prennent tous trois les places de “présidents d’honneur”.

Pour rappel, Jean-Luc Moudenc et Laurence Arribagé avaient déjà manifesté leur soutien à la candidate lors du second tour de la primaire Les Républicains. « Élue d’expérience et de terrain, Valérie Pécresse a démontré comme ministre, parlementaire puis présidente de Région qu’elle était à la hauteur de l’exercice du pouvoir. Candidate courageuse et déterminée, elle a l’énergie et la compétence pour battre Emmanuel Macron », a assuré Laurence Arribagé.

Comment adhérer au comité de soutien à Valérie Pécresse ?

En plus de la présidence, trois animateurs rejoignent ce comité de soutien. Tout d’abord, Josué Brodu et Guillaume Brouquières, anciens référents jeunes de Valérie Pécresse pour le congrès Les Républicains, ainsi que Sébastien Canovas, responsable des jeunes au sein de la fédération LR 31. Leur objectif est de rassembler le maximum de personnes derrière la candidate pour la prochaine élection présidentielle.

Pour s’inscrire au comité de soutien, les membres de l’organisation ont mis à disposition un formulaire d’adhésion sur Internet. Il suffit d’entrer les informations personnelles, et de choisir de les rendre publiques ou non. Ensuite, il est demandé de préciser si l’internaute souhaite recevoir des informations sur la campagne, faire un don ou militer activement (tractage, collage d’affiches etc.).