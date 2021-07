La barre des 4 600 décès du Covid dépassée en Occitanie

Le variant delta continue de circuler en Occitanie. Alors que la campagne de vaccination connaît un rebond d’affluence, les indicateurs du Covid dans les hôpitaux sont stables.

La dégradation des indicateurs épidémiologiques s’amplifie très rapidement en Occitanie. Les Pyrénées-Orientales affichent une progression du nombre de cas préoccupante actuellement. Mais la majorité des départements de notre région ont dépassé où s’approchent déjà des seuils d’alerte. Le variant delta est très contagieux et il franchit à grande vitesse nos frontières territoriales. Les plus concernés sont les plus jeunes, qui sont aussi les moins vaccinés. Mais l’appel à la vaccination concerne tous ceux qui ne sont pas encore protégé par le vaccin

Chez les plus anciens, le nombre de vaccinés est donc nettement plus important. On estime que 92,8% des personnes âgées de plus de 65 ans ont reçu au moins une injection. Cela représente 75,7% des plus de 50 à 64 ans. En tout, 5,6 millions de doses ont été administrées en Occitanie.

D’un autre côté, les indicateurs se dégradent en Occitanie. Lors de la semaine dernière, en moyenne, 2,5 % des tests étaient positifs. Cela représente 778 nouveaux cas par jour.

Dans les hôpitaux, les chiffres sont stables. Actuellement, 447 hospitalisations sont en cours. C’est 2 de plus que lors du dernier point de l’ARS. On compte aussi 52 personnes en soin critique. Cela représente une personne de moins. Désormais, la barre des 4 600 décès depuis le début de l’épidémie est franchie.

Sur une échelle réduite, c’est en Haute-Garonne que le virus circule le plus. Dans ce département, 119 hospitalisations sont en cours. En revanche, dans le Lot ce chiffre est de 2.