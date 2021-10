« Le chemin d’Émilie », la websérie à ne pas rater de l’Oncopole de Toulouse

À l’occasion d’Octobre rose, l’Oncopole de Toulouse publie une websérie sur l’après cancer du sein, à la fois pédagogique, drôle et engagée.

« Peur de la récidive, incertitude face à la « rémission », contraste entre le soulagement de son entourage et ses propres angoisses, persistance d’effets secondaires résiduels inquiétants… L’après cancer est un stade oublié de la maladie ». À l’occasion d’Octobre Rose, l’Oncopole de Toulouse lance une websérie intitulée « Le chemin d’Emilie », visible sur la chaîne YouTube de l’établissement. Un format court de quatre épisodes, à la fois pédagogiques, informatifs, drôles et engagés. Quatre grands thèmes sont traîtés au fur et à mesure des épisodes : la consultation après-cancer, les troubles cognitifs, la surveillance à poursuivre dans les mois qui suivent la fin des traitements, ou la déminéralisation osseuse.

Les patientes de l’Oncopole ont participé à l’écriture

« Le sujet est abordé de manière sérieuse, le ton est juste, d’après les patientes qui ont participé à l’écriture et la relecture des scripts. Certaines scènes sont volontairement décalées pour apporter de la légèreté mais des messages de prévention et des conseils médicaux se glissent de manière originale dans chaque épisode. », peut-on lire sur le communiqué de presse de l’IUCT Oncopole. L’écriture, le casting et la réalisation ont été confiées à Martin Le Gall, de l’agence de production audiovisuelle Pinkanova. « Il a su s’entourer d’une équipe technique majoritairement féminine pour proposer à l’IUCT-Oncopole la tonalité attendue ».

Une consultation spécifique au sein de l’Oncopole

Le sujet de l’après cancer du sein intéresse tout particulièrement l’IUCT-Oncopole, qui ouvrira, dans quelques semaines, une consultation spécifique pour accompagner les patientes se retrouvant seules face à leurs nombreuses questions. « Une fois les traitements finis et le mot ”rémission” prononcé, plusieurs veulent tourner la page, mais un suivi est quand même nécessaire, il faut le rappeler. D’autres n’arriveront pas à passer à autre chose, elles se sentiront perdues, seules et, là aussi, il est important d’informer les patientes qu’un accompagnement coordonné et personnalisé, en dehors de l’hôpital, peut se mettre en place. C’est ce que nous proposons », annonce la professeur Florence Dalenc, oncologue et responsable du comité de sénologie à l’Oncopole.