Castanet-Tolosan. Les habitants vont pouvoir mettre le nez dans les comptes de la Mairie

La Mairie de Castanet-Tolosan, près de Toulouse, lance l’Observatoire citoyen des comptes publics, un outil de pédagogie et de transparence budgétaire.

Si les outils participatifs incluant les citoyens se multiplient dans de nombreuses communes, il est encore rare, voire inédit, qu’une Mairie invite ses administrés à se pencher sur la manière dont elle dépense l’argent public.

Comprendre les mécanismes budgétaires

C’est ce que propose la Ville de Castanet-Tolosan, près de Toulouse, avec la création de l’Observatoire citoyen des comptes publics (OCCP). Un outil destiné à renforcer la transparence budgétaire à travers une information claire, lisible et accessible. « Nous avons décidé de créer cette instance car nous savons que les mécanismes budgétaires d’une collectivité peuvent être mal appréhendés par les citoyens. Il est important pour nous que chacun puisse comprendre le fonctionnement du budget de Castanet-Tolosan et ainsi la gestion de l’argent public », indique Simon Viguer, adjoint au maire délégué aux finances et aux affaires juridiques.

Transparence sur les choix budgétaires

Petite précision toutefois, l’Observatoire n’aura pas vocation à effectuer un contrôle technique des comptes mais permettra de présenter aux citoyens l’état d’avancement du budget et des décisions budgétaires. Voirie, mobilité, urbanisme… Les habitants intéressés pourront ainsi comprendre comment se font les choix budgétaires et comment ils se traduisent.

Tirage au sort et volontaires

L’observatoire lancé par la Mairie de Castanet sera composé de citoyens tirés au sort sur la liste électorale ainsi que de volontaires. Six places seront attribués, à parité, sur tirage au sort, s’il y a plus de volontaires que nécessaire. Les personnes ainsi sélectionnées auront un mandat de deux ans durant lequel l’instance se réunira au moins deux fois par an en présence d’agents du service des finances qui vulgariseront les lignes comptables.

Aucune connaissance spécifique nécessaire

« Nous espérons que cette instance d’information permettra aux citoyens de suivre les grandes étapes du budget de la Ville et les incitera à s’approprier les futurs budgets participatifs. Aucune connaissance spécifique n’est nécessaire pour participer à l’Observatoire citoyen des comptes publics, il suffit d’être volontaire et de s’intéresser au fonctionnement de notre commune », précise Simon Viguer.

Inscriptions jusqu’au 21 octobre

Les inscriptions pour l’Observatoire citoyen des comptes publics (OCCP) sont d’ores et déjà ouvertes. Les volontaires souhaitant participer ont jusqu’au 21 octobre pour s’inscrire en ligne ou directement à la mairie de Castanet-Tolosan.