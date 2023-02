Le trésor de la cathédrale d’Albi enfin inauguré

Les deux salles présentant le trésor de la cathédrale Sainte-Cécile à Albi ont fait l’objet de travaux de rénovation en 2021 et 2022, avant de rouvrir leurs portes au public à la fin de l’année dernière. Le préfet du Tarn François-Xavier Lauch sera présent dans la cité épiscopale ce mardi 28 février pour procéder à leur inauguration.

Inauguration des nouvelles salles contenant le trésor de la cathédrale d’Albi. CC @lain G

Le préfet du département du Tarn François-Xavier Lauch sera présent à Albi ce mardi 28 février en début d’après-midi pour procéder à l’inauguration des deux salles contenant le trésor de la cathédrale Sainte-Cécile. Ces dernières, l’une “médiévale”, l’autre “moderne”, ont fait l’objet d’importantes rénovations durant les deux dernières années.

Elles présentaient en effet de nombreux problèmes portant à la fois sur la conservation, comme sur la sécurité des œuvres. Les vitrines étaient non étanches, les sols se dégradaient à cause du passage des visiteurs et le réseau électrique était devenu obsolète. La Direction régionale des affaires culturelles (Drac) d’Occitanie a donc décidé d’y engager des travaux de réfection. Et ce, dès l’automne 2021. Le coût total du chantier s’élève à plus d’un million d’euros.

Une nouvelle présentation du trésor de la cathédrale d’Albi

Ainsi, la “salle médiévale” s’est équipée d’un dallage en terre cuite et de nouvelles vitrines. Ces travaux ont également permis de repenser la présentation du trésor de la cathédrale. Dans le premier espace, les visiteurs découvrent désormais toutes les pièces d’orfèvrerie de l’édifice, de même que quelques-uns de ses plus beaux manuscrits. Au mur, il est possible d’admirer plusieurs tableaux remarquables, et notamment l’ensemble de La Vierge et l’Enfant (XIVème siècle), ou encore une toile représentant une Sainte Famille (XVIème siècle).

La seconde salle, surnommée “moderne”, est consacrée à la sculpture. Elle met en évidence les « points forts de la sculpture dans le Sud-Ouest, en particulier pour la fin du Moyen-âge, avec la statuaire provenant de la cathédrale et les dépôts de Saint-Salvi d’Albi et du musée Toulouse-Lautrec », présente la préfecture de la région dans un communiqué. Les visiteurs peuvent également observer quelques tableaux et ornements liturgiques (habits) réalisés par l’atelier des Clarisses de Mazamet au XXème siècle. Enfin, des aménagements musicographiques, tels que des panneaux explicatifs ou encore des supports numériques, permettent aujourd’hui aux visiteurs d’approfondir leurs connaissances au sujet des œuvres.