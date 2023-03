49.3 : un rassemblement spontané et des dégradations à Albi

Face à l’annonce de l’utilisation du 49.3, un rassemblement spontané s’est tenu à Albi. Des dégradations et un incendie ont eu lieu lors de celui-ci. Les forces de l’ordre sont intervenues.

Certains manifestants ont mis le feu à des poubelles lors de ce rassemblement à Albi après l’annonce du 49.3 (illustration) CC BY-SA 4.0 Thomon

La décision du gouvernement est mal passée. Après l’utilisation de l’article 49.3 de la Constitution par la Première ministre Élisabeth Borne pour faire adopter la réforme des retraites sans le vote des députés, de nombreuses personnes opposées au projet sont descendues dans la rue en protestation ce jeudi 16 mars.

Rassemblement spontané à Albi devant la préfecture à Albi à l'appel de l'intersyndicale.

Non à la régression sociale et au déni déni de démocratie ✊✊✊✊ pic.twitter.com/ZFpejA2xkg — SNES-FSU Tarn (@SnesTarn) March 16, 2023

Cela a notamment été le cas à Toulouse, mais aussi à Albi. Des manifestants se sont effectivement rassemblés en début de soirée boulevard des Lices Pompidou, devant les locaux de la préfecture du Tarn. Selon les services de l’Etat dans le département, ils étaient au nombre de 500 à manifester leur opposition au projet de réforme.

Des dégradations lors du rassemblement à Albi

Les forces de l’ordre, policiers et gendarmes nationaux, ont dû intervenir lors de cette « manifestation non déclarée » devant la préfecture du Tarn à Albi. En effet, plusieurs incidents ont eu lieu au cours de celle-ci. « L’enceinte de la préfecture a été dégradée et des immondices ont été projetées au-dessus des grilles », indiquent les services de l’Etat dans un communiqué de presse. Et ce n’est pas tout.

« Un incendie a été provoqué devant les grilles du bâtiment nécessitant l’intervention des sapeurs-pompiers du Tarn », souligne le préfet du département qui « dénonce de la manière la plus absolue ces actes inacceptables qui sont des atteintes directes à nos institutions, à l’État et à la République ». Il a ainsi « demandé à la police nationale de tout mettre en œuvre pour identifier et interpeller les auteurs de ces actes ».