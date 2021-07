Disparition. La police du Tarn-et-Garonne lance un appel à témoin pour retrouver une jeune femme

La police du Tarn-et-Garonne a lancé, ce mercredi 21 juillet, un appel à témoin suite à la disparition d’une jeune femme entre Narbonne, Toulouse et Montauban.

C’est la police de Montauban, dans le Tarn-et-Garonne qui a lancé l’alerte pour disparition inquiétante. Mais Claudia Bertho, une jeune femme de 20 ans placée en curatelle renforcée pourrait se trouver dans la Haute-Garonne ou l’Aude. En effet, la jeune femme, cheveux long et châtain avec des mèches claires et des lunettes, n’a plus donné signe de vie depuis le dimanche 18 juillet. Date a laquelle elle a pris le train TER 876254 pour Toulouse depuis Narbonne, avec une correspondance pour Montauban (TER 871612).

Toute personne ayant des renseignements permettant de retrouver la jeune femme ou pouvant mettre la police sur ses traces est priée de contacter le commissariat de Police de Montauban au 05 63 21 54 00.