Sécheresse. Les restrictions montent d’un cran dans le Tarn-et-Garonne

Le département du Tarn-et-Garonne vit une situation de sécheresse exceptionnelle à cause des fortes températures et de l’absence de pluie. Les restrictions d’usages de l’eau s’intensifient dans l’ensemble du territoire, désormais placé au plus haut niveau d’alerte.

Une première série de restrictions d’usages de l’eau avait été publiée à la fin du mois de juin dernier dans le Tarn-et-Garonne à cause de la sécheresse. Un mois plus tard, la sécheresse s’intensifiait. « Le déficit pluviométrique depuis le début de l’année est de 50 %. Aucune pluie n’est enregistrée dans le département depuis trois semaines », expliquait la préfecture du département fin juillet.

La situation ne s’améliore toujours pas. Le département vit effectivement une « situation de sécheresse exceptionnelle ». Alors, à l’issue d’une réunion, le Comité départemental de ressource en eau et le Comité de suivi opérationnel de l’étiage (baisse des niveaux d’eau, ndlr) ont décidé de renforcer les limitations d’usage de l’eau potable et de celles issues des milieux naturels.

Restrictions d’usages de l’eau dans le Tarn-et-Garonne

Le nouvel arrêté de la préfecture du Tarn-et-Garonne, concernant les restrictions d’usages de l’eau sur l’ensemble du territoire, prend effet ce samedi 13 août 2022 à 8h et restera valable jusqu’à nouvel ordre. Toutes les communes du département sont désormais concernées par le niveau le plus contraignant des restrictions. Ainsi, il est interdit pour les particuliers, les collectivités, les hôtels, etc. :

– D’irriguer les terrains de sport, pelouses et autres espaces verts,

– De remplir les plans d’eau d’agrément,

– De laver sa voiture, sa toiture ou la façade des bâtiments,

– De remplir ou de remettre à niveau sa piscine,

– Irriguer les potagers et les serres de 8h à 20h.

Le remplissage des piscines des collectivités et des campings n’est pas soumis à des restrictions.

Les professionnels du secteur agricole sont également concernés par des limitations des prélèvements en eau pour l’irrigation des cultures. Les détails de ces mesures, commune par commune, sont donnés dans l’arrêté préfectoral consultable sur le site de la préfecture du Tarn-et-Garonne.