Sécheresse. Premières défaillances dans les rivières en Tarn-et-Garonne

La sécheresse s’aggrave en Tarn-et-Garonne. Les premiers signes de défaillance apparaissent sur les grands bassins, selon la préfecture.

La sécheresse s’aggrave en Tarn-et-Garonne. Les premiers signes de défaillance apparaissent sur les grands bassins, selon la préfecture. (CC BY-NC-ND Guillaume Coqueblin / Flickr)

La période de canicule s’achève, mais la sécheresse est toujours présente en Tarn-et-Garonne. L’épuisement des petits cours d’eau se poursuit sur la totalité du département : « l’ensemble des cours d’eau non réalimentés sont à présent en restriction de prélèvement, voire en interdiction totale », selon la préfecture tarn-et-garonnaise (le détail des restrictions est disponible en lien).

Mais les chaleurs de la mi-juillet ne sont pas les seules responsables de cette situation. « Le déficit pluviométrique depuis le début de l’année est de 50 %. Aucune pluie n’est enregistrée dans le département depuis trois semaines. Les températures très élevées de ces derniers jours, et qui se poursuivent la semaine prochaine, aggravent la situation au regard de l’évaporation qu’elles engendrent, de l’augmentation de la température de l’eau et de l’assèchement des sols », explique la préfecture du département.

Des lâchers d’eau limitent l’impacte de la sécheresse en Tarn-et-Garonne

« Nos grandes rivières, Garonne, Tarn et Aveyron, n’ont tenu jusqu’à aujourd’hui que grâce à des lâchers successifs, provenant des retenues et barrages en amont », indique encore la préfecture. Les premiers lâchers ont commencé en mai dernier. Mais « certains barrages commencent à se vider fortement, alors même qu’ils doivent permettre de tenir tout l’été. »

« Les premières restrictions d’axes réalimentés commencent cette semaine avec le système Neste, qui concerne l’Arats et la Gimone pour le Tarn-et-Garonne. Les restrictions vont s’amplifier dans les jours à venir, y compris sur nos grands cours d’eau », annonce la préfecture. Certains distributeurs d’eau alertent déjà leurs clients en vue d’un usage raisonné, voire sont amenés à prendre des mesures de restrictions, notamment dans les secteurs du Pays de Serre en Quercy et des Vallée et Gorges de l’Aveyron.

Par ailleurs, un arrêté d’interdiction de la pêche a été pris mercredi 20 juillet par la préfète de Tarn-et-Garonne sur la Seye, la Baye et la Bonnette.