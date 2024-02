Top 3 des plus belles randonnées à faire cet hiver dans le Tarn-et-Garonne

Si certains préfèrent rester au chaud en hiver, d’autres choisissent de prendre l’air en programmant une randonnée ; le Journal Toulousain en a sélectionné trois parmi les plus belles du Tarn-et-Garonne.

Le Tarn-et-Garonne offre de nombreux chemins de randonnée que vous pourrez emprunter cet hiver. (image d’illustration)© MarcosFernandez / SHuttertsock.com

Au cœur du Quercy Vert

Cette première randonnée est idéale pour les familles. Au départ de La Salvetat-Belmontet, il s’agit d’une petite boucle d’environ 5 kilomètres qui vous attend pour environ 1h30 de marche. Cet itinéraire vous plonge au cœur du Quercy Vert, entre vallée et sous-bois, et vous fera passer par des chemins de terre, un pont ou encore une vieille route. En fin de parcours, vous marcherez à travers le bois de la Planette, qui vous offrira un joli panorama sur le village de La Salvetat-Belmontet, que vous traverserez au départ et à l’arrivée, puis sur la vallée du Tescounet et sur le cirque de Tils au Sud.

Infos pratiques : une boucle de 4,9 kilomètres avec un dénivelé positif de 74 mètres

Durée : environ 1h30

Itinéraire complet

Le circuit du Rossignol

Cette seconde randonnée dans le Tarn-et-Garonne est un plus long que le premier, mais reste tout à fait faisable en hiver. Il relie sur un itinéraire de 6,5 kilomètres le village de Léribosc à celui de Belpech. Ce sentier pédestre du Rossignol vous fera passer d’un vallon à l’autre au milieu de paysages verdoyants où les vergers et les zones boisées s’alternent. Une jolie sortie en pleine nature d’environ 2h au programme. Pendant votre balade, vous serez plongé dans l’histoire avec un passage sur l’ancienne voie romaine qui reliait Caussade à Lafrançaise ou encore à proximité de l’église de Belpech qui a été ruinée par les Guerres de Religion au XVIe siècle.

Infos pratiques : une boucle de 6,5 kilomètres avec 162 mètres de dénivelé positif

Durée : environ 2h

Itinéraire complet

Les vallons du Fau

Enfin, cette troisième randonnée est la plus longue avec près de 10 kilomètres de marche. Cet itinéraire offre une promenade d’environ 2h30 dans des paysages de vallons et de coteaux, au Sud de Montauban. Vous pourrez ainsi profiter de jolis points de vue tout au long de ce parcours, qui est composé de descentes en sous-bois. En étant attentifs et avec un peu de chance, vous aurez peut-être l’occasion d’observer et de croiser des chevreuils. À noter qu’à partir de cette boucle vous avez la possibilité de rejoindre les communes de Corbarieu, à l’Ouest, et de Saint-Nauphary, à l’Est.

Infos pratiques : une boucle de 9,9 kilomètres avec 139 mètres de dénivelé positif

Durée : environ 2h30

Itinéraire complet