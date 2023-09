Séisme au Maroc : Mende se mobilise pour envoyer de l’aide aux victimes

La ville de Mende et sa communauté marocaine lancent une collecte de solidarité pour les victimes du séisme qui a ravagé le Maroc, faisant plus de 2.900 morts et des milliers de sans-abri.

© ITTIGallery – Shutterstock

Le séisme de magnitude 7 qui a secoué le Maroc dans la nuit du 8 au 9 septembre a fait plus de 2.900 morts et des milliers de blessés, selon un bilan provisoire. Il a également détruit ou endommagé des habitations, notamment dans la région de Marrakech. Les secours s’efforcent de venir en aide aux survivants, mais les espoirs de retrouver des survivants s’amenuisent de jour en jour.

Face à la catastrophe qui a frappé le Maroc, la ville de Mende et sa communauté marocaine ont décidé d’organiser une collecte de solidarité. Du 13 septembre au 31 octobre, des denrées alimentaires, des vêtements, des couvertures, des produits d’hygiène seront récoltés dans deux points de la ville, pour être ensuite acheminés vers les zones sinistrées.

Des collectes à Mende pour les sinistrés au Maroc

Une collecte est organisée de 10 heures à 12h30 et de 15 heures à 18h30, dans les locaux situés au niveau de la rampe d’accès à la halle Saint-Jean, (sous la boulangerie Marie Blachère), 20 ter avenue des Gorges du Tarn. Un second point de collecte est organisé à Hyper U.

Voici la liste des produits nécessaires :

– alimentaire (toute nourriture qui se conserve) : pâtes, riz, fruits secs, thon, soupe, lait en poudre pour bébé, nourriture bébé, légumineuses (lentilles, pois chiche, pois cassés…), bouteilles d’eau, boites de conserves, semoule ;

– produits d’hygiène : neufs et non périmés : gel douche, savons, dentifrices, couches bébé, serviettes (microfibre, papier), lingettes, masques, pansements, compresses, sparadraps, sacs-poubelle, désinfectants ;

– logistique : couvertures, tentes, lits de camp, sacs de couchage, couvertures, couettes, plaid, matelas, matériel électrique (projecteurs, lumières, rallonge, générateur), bougies, lampes torches, piles ;

– vêtements dans un état neuf (bébé-enfant-adulte) : vêtements d’hiver, chaussures, bottes, manteaux, chaussettes, gants, bonnets, sous-vêtements…

(*c’est important pour la douane, selon la municipalité)