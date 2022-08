Lozère. Les feux d’artifice de la fête de Mende reportés

La municipalité de Mende, en Lozère, annonce le report des feux d’artifice prévus à l’occasion de la fête communale lundi 22 août.

La municipalité de Mende, en Lozère, annonce le report des feux d’artifice prévus à l’occasion de la fête communale lundi 22 août. CC 0 Ian L

Le soleil de plomb et la canicule ont laissé leur place à un ciel menaçant. Et pourtant, la sécheresse est encore d’actualité. En effet, la municipalité de Mende, en Lozère, annonce le report des feux d’artifice prévus à l’occasion de la fête communale lundi 22 août, à cause de la sécheresse.

« Au vu des conditions actuelles de sécheresse et des prévisions de fortes chaleurs prévues en début de semaine prochaine, la ville de Mende a décidé de reporter le feu d’artifice prévu le 22 août prochain dans le cadre des grandes fêtes de Mende », écrit la mairie dans un communiqué. Ce jour-là, le ciel devrait être ensoleillé à Mendes. Il est attendu jusqu’à 28 °C.

Pas d’interdiction des feux d’artifice à Mende et en Lozère

Aucune interdiction de feux d’artifice n’est en vigueur en Lozère. Cependant, la préfecture de la Haute-Garonne décide d’étendre l’interdiction des activités pyrotechniques de plein-air comme les feux d’artifice et lâchers de lanternes volantes à l’ensemble de la Haute-Garonne à compter du 16 août. Une telle interdiction était déjà en vigueur à Toulouse et à Muret depuis le 8 août.

« Les capacités opérationnelles du Service départemental d’incendie et de secours doivent être préservées, dans un contexte où ses agents sont mobilisés pour combattre d’importants foyers dans d’autres départements », estime la préfecture. En effet, les feux de forêt représentent une menace importante pendant la saison estivale.

De son côté, Laurent Suau, maire de Mende, « adresse un remerciement tout particulier aux sapeurs-pompiers qui assurent systématiquement la sécurisation des tirs de feux d’artifice et qui œuvrent plus généralement à la protection des personnes et des biens ».