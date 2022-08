Extension de l’interdiction des feux d’artifice à toute la Haute-Garonne

Face au risque d’incendie, la préfecture de la Haute-Garonne étend l’interdiction des feux d’artifice et lanternes volantes à tout le département depuis le mardi 16 août, et ce, jusqu’au lundi 22 août. « Les capacités opérationnelles du Service départemental d’incendie et de secours doivent être préservées, dans un contexte où ses agents sont mobilisés pour combattre d’importants foyers dans d’autres départements », estime la préfecture.

La préfecture de la Haute-Garonne étend l’interdiction des feux d’artifice et lanternes volantes à tout le département depuis le 16 août. CC BY 2.0 severin keizer

Malgré la pluie et les orages de cette mi-août, la sécheresse représente toujours une menace. C’est pourquoi, la préfecture de la Haute-Garonne décide d’étendre l’interdiction des activités pyrotechniques de plein-air comme les feux d’artifice et lâchers de lanternes volantes à l’ensemble de la Haute-Garonne à compter du 16 août. Une telle interdiction était déjà en vigueur à Toulouse et à Muret depuis le 8 août.

Les feux d’artifices interdits en Haute-Garonne jusqu’au 22 août

« Le département de la Haute-Garonne connaît un épisode durable et historique de sécheresse faisant peser un risque d’incendie important », rappelle la préfecture dans un communiqué. « Plusieurs feux de broussailles, certains s’étendant sur plusieurs hectares, ont déjà été dénombrés ces derniers jours et un départ de feu a été causé par un tir de feu d’artifice. Par ailleurs, les capacités opérationnelles du Service départemental d’incendie et de secours doivent être préservées, dans un contexte où ses agents sont mobilisés pour combattre d’importants foyers dans d’autres départements (Aveyron, Gironde, etc.) et ce depuis plusieurs semaines. »

En conséquence, la préfecture de la Haute-Garonne a pris un arrêté préfectoral visant à interdire « toutes les activités pyrotechniques de plein-air, notamment le tir de feux d’artifice de divertissement et l’embrasement de brandons, ainsi que les lâchers de lanternes volantes » sur l’ensemble du département de la Haute-Garonne du mardi 16 août 2022 à midi au lundi 22 août 2022 à midi.