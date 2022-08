Risque d’incendie : les feux d’artifice interdits à Toulouse et Muret

Face au risque d’incendie, la préfecture de Haute-Garonne a interdit toutes activités pyrotechniques de plein-air, notamment les feux d’artifice, dans les arrondissements de Toulouse et de Muret dès ce lundi 8 août 2022.

Les feux d’artifices s’annulent les uns après les autres. La préfecture de Haute-Garonne a en effet décidé d’interdire toutes activités pyrotechniques de plein-air, notamment le tir de feux d’artifice et l’embrasement de brandons, dans les arrondissements de Toulouse et de Muret dès ce lundi 8 et jusqu’au mardi 16 août 2022.

« Les températures élevées, conjuguées à la sécheresse et au risque de vent, font peser un risque d’incendie important sur le nord et le centre du département », indique la préfecture dans un communiqué de presse. La reprise des fortes chaleurs prévue dès aujourd’hui par Météo France ne risque pas d’arranger les choses.

Un feu d’artifice à l’origine d’un incendie dans le département

La Haute-Garonne a subi des incendies récemment. « Plusieurs feux de broussailles, certains s’étendant sur plusieurs hectares, ont déjà été dénombrés ces derniers jours dans le département », soulignent les services de l’Etat dans le département.

Cela a notamment été le cas à Arnaud-Guilhem et à Léguevin. Le premier a détruit cinq hectares de végétation et le second 10. Un tir de feu d’artifice serait d’ailleurs à l’origine d’un départ de feu, d’après la préfecture qui ne précise toutefois pas la commune concernée.

Préserver les capacités opérationnelles des soldats du feu

Face à tout cela, le préfet a donc pris un arrêté pour limiter le risque d’incendie. D’autant que les soldats du feu sont fortement sollicités depuis le début de l’été.

« Les capacités opérationnelles du service départemental d’incendie et de secours doivent être préservées, dans un contexte où ses agents ont déjà été mobilisés à plusieurs reprises pour combattre d’importants foyers dans d’autres départements (Gard, Gironde, etc.) au cours des dernières semaines », rappelle la préfecture. Certains se trouvaient d’ailleurs dans l’Aude fin juillet.