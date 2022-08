Festival, croisière, visites sur et sous terre : que faire pendant les vacances d’été dans le Lot ?

Durant les vacances d’été, le Journal Toulousain vous propose une sélection d’activités en Occitanie : aujourd’hui, direction le Lot où vous pouvez, par exemple, visiter le village d’Autoire et ses environs, découvrir la grotte de Presque à la manière de ses premiers explorateurs, participer au festival de Rocamadour ou partir en croisière sur le Lot.

Sur les hauteurs d’Autoire

Autoire, labellisé “Plus beau village de France” CC-BY-SA-4.0 Krzysztof Golik-Wikimedia

Il est des endroits où le temps n’a plus d’emprise et où la beauté des paysages fait oublier les tracas du quotidien. Parmi ceux-là, le cirque d’Autoire dans le Lot. Formé au cœur de la vallée de la Dordogne, il est cerné par des falaises calcaires, terrain de jeu idéal pour les férus d’escalade. Pas moins de 150 voies y sont accessibles, vous proposant des points de vue à couper le souffle. Et pour ceux qui préfèrent garder les pieds au sol, un chemin de randonnée a été aménagé. Outre les multiples panoramas qu’il offre, ce sentier vous mènera notamment aux ruines du château des Anglais, vestiges de la guerre de 100 ans. Construit à flanc de falaise, ce dernier servait jadis de vigie.

Ce circuit vous permettra également de localiser la cascade d’Autoire, la plus haute du département (30 mètres). Après 1,2 kilomètre de marche, vous découvrirez ainsi, s’élançant du haut d’un mur de pierre végétalisé, l’eau qui en tombant, se transforme en brumisateur naturel. En revanche, en ces temps de sécheresse, il est possible que vous n’aperceviez qu’un filet d’eau… Mieux vaut attendre que quelques jours de pluie viennent renforcer le débit de la cascade.

Et, au creux du cirque, site naturel exceptionnel, se trouve l’un des plus beaux villages de France, Autoire. Les maisons à colombages, aux façades claires et aux toits bruns, s’alignent pour créer de petites ruelles pittoresques dans lesquelles il fait bon se promener. Et parmi ces demeures au charme éternel, de nombreux manoirs aux tourelles imposantes et de petits châteaux émaillent le bourg, au point qu’Autoire est surnommé “Le Petit Versailles”. Une visite royale.

Les grottes de Presque comme si vous les aviez découvertes

Centenaire Grottes de Presque from jumbat on Vimeo.

Si l’épisode de fortes chaleurs persiste dans le Lot, voilà un endroit où vous réfugier, tout en vous imprégnant des richesses départementales : les grottes de Presque. Découvertes en 1825, elles n’ont été aménagées et ouvertes au public qu’en 1922. Cela fait donc 100 ans que les visiteurs se bousculent pour admirer les différentes concrétions présentes. Un spectacle grandiose où se succèdent stalactites, aragonites et stalagmites, mises en valeur par un éclairage particulier et moderne.

Et, à l’occasion du centenaire du site, vous pourrez, cet été, les observer à la lueur de lanternes, à l’image des premiers explorateurs des lieux. Une visite exceptionnelle qui permet de mieux communier avec le lieu déjà féerique en lui-même. Et de porter un nouveau regard sur les couleurs naturelles des cierges, des draperies, et autres fistuleuses composés de calcite, de fer, de manganèse, de cuivre et de glaise.

Votre lanterne en main, vous passerez ainsi de la Salle haute à celle des draperies, avant d’accéder à la Salle de la grande cuve. Puis, vous passerez à la Salle des merveilles pour entrer ensuite dans celle de la cascade figée, et celle de la grosse colonne. Vous terminerez votre balade sous terre en découvrant la Salle de la fin du monde. De retour à l’air libre, vous pourrez profiter d’un moment convivial autour d’une verre. Une sortie intimiste à faire pendant vos vacances d’été dans le Lot durant laquelle vous aurez eu l’impression d’avoir remonté le temps.

Infos pratiques : Les Grottes de Presque, 215 route de Gramat, à Saint-Médard-de-Presque.

Visite à la lanterne tous les mercredis à 19h30, jusqu’au 31 août. Tarifs : 35€ par adulte et 20€ par enfant. Réservation au 05.65.40.32.01.

Musique sacrée à Rocamadour

Un concert dans la Basilique Saint-Sauveur de Rocamadour, ici “Le Concert Spirituel” dirigé par Hervé Niquet en 2017 CC-BY-SA-4.0 Festival Rocamadour-Wikimedia

Si vous passez vos vacances d’été dans le Lot, Rocamadour fait partie des visites incontournables. Le petit village médiéval, situé en équilibre au-dessus du canyon de l’Alzou, est classé au Patrimoine mondial de l’Unesco. Déjà au XIIe siècle, il était un haut lieu de pèlerinage, réputé dans toute l’Europe. On venait y voir les reliques de Saint-Amadour, la statue de la Vierge Noire, mais aussi la célèbre épée de Durandal qui aurait appartenu au chevalier Roland. Le village a gardé sa réputation à travers le monde et reste un lieu privilégié pour les touristes.

Outre les visites classiques de Rocamadour, profitez de l’organisation du festival de Musique sacrée qui a lieu dans le village pour vous plongez davantage dans la magie des différents sites touristiques. En effet, durant la deuxième quinzaine d’août, vous pourrez revenir sur les lieux de vos excursions pour assister à des concerts de musique classique, qui vous révèleront toute la féerie des édifices. Vous découvrirez, par exemple, l’acoustique incroyable de la Basilique Saint-Sauveur. Des représentations en plein air sont également programmées, au pied de la cité médiévale. Elles vous donneront l’occasion de profiter de la beauté et de l’architecture de Rocamadour, vue d’en bas, au son des plus grands musiciens contemporains. A l’affiche : Jordi Savall, William Christie et Renaud Capuçon.

Infos pratiques : Festival de Rocamadour musique sacrée, du 15 au 26 août, à Rocamadour.

Retrouvez tous les détails et la programmation sur le site Internet de l’événement. Tarifs variables selon les concerts. Billetterie en ligne.

Pendant vos vacances d’été, profitez d’une croisière pirate sur le Lot

Suivre le fil de l’eau pour découvrir la vallée du Lot, de manière apaisée, au cœur de la nature, c’est ce que vous promettent Les Croisières de Saint-Cirq-Lapopie. Embarquez dans les traditionnelles gabares en bois pour une excursion nautique. Vous y découvrirez le chemin de halage taillé dans la falaise, passerez une écluse manuelle et bénéficierez d’une vue imprenable sur le village de Saint-Cirq-Lapopie. L’équipage en profitera pour vous raconter l’histoire de la vallée. Car la rivière Lot a été le témoin de nombreux événements, du Moyen-Âge à nos jours.

Pour s’imprégner de cet héritage, vous pourrez choisir différents types de croisières : une balade classique avec commentaires, une sortie plus intimiste durant laquelle pour pourrez déguster des produits locaux, une formule mi-bateau mi-rando, ou encore un circuit nocturne. Et si vous passez vos vacances dans le Lot en famille, vous pouvez opter pour la croisière pirate.

Ce périple est particulièrement apprécié des enfants. À bord de la gabare leur sont distribués tricornes, sabres et jumelles. Puis le bateau démarre. « Une légende raconte qu’un pirate, l’Amiral Mat, est encore et toujours à la recherche d’un trésor enfoui dans le Lot. Pour le retrouver, il a besoin de moussaillons braves et vaillants. À l’abordage ! » Durant cette sortie, les apprentis pirates sont mis à contribution : car il s’agit d’une véritable chasse au trésor durant laquelle les animations et les mises en scène en apprennent un peu plus sur l’histoire de la région à toute la famille, de manière ludique.

Infos pratiques : Les Croisières de Saint-Cirq-Lapopie, 135 chemin du bac et de halage à Bouziès.

Retrouvez tous les détails et les tarifs des différentes croisières sur le site Internet. Réservations obligatoires en ligne ou par téléphone au 05.65.31.72.25.