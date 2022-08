Aventure, visites atypiques, fête : que faire pendant les vacances d’été en Lozère ?

Durant les vacances d’été, le Journal Toulousain vous propose une sélection d’activités en Occitanie : aujourd’hui, direction la Lozère où vous pouvez, par exemple, participer à la fête votive de Marvejols, découvrir les Gorges du Tarn au fil de l’eau, vous offrir quelques sensations fortes en découvrant la beauté des Cévennes ou visiter Sainte-Enimie de manière ludique.

Un week-end festif à Marvejols

La porte de Soubeyran sera la ligne de départ des chars de la grande parade CC-BY-SA-4.0 Marvejolais48-Wikimedia

Durant toutes les vacances d’été, la ville de Marvejols, en Lozère, s’anime de multiples événements pour le plus grand plaisir des Marvejolais et des touristes. Parmi ces festivités, la plus attendue est sans aucun doute la fête votive. Du 12 au 15 août, la commune célèbre son saint patron et organise pour l’occasion quatre jours de réjouissances en tout genre, durant lesquels aura lieu la fête foraine. Des concerts et de nombreuses animations, comme le ventre glisse, émailleront ces journées. Et ne ratez surtout pas l’élection de miss et mister Marvejols…

Le principal temps fort des fêtes de la ville aura lieu le 15 août. A la sortie de la messe votive, vous pourrez assister à la procession Notre-Dame de la Carce. Le cortège déambulera dans la ville avant de revenir à l’église. Autre défilé, moins solennel : celui des mascottes. Mickey, Minnie et les héros de la Pat Patrouille paraderont sur l’Esplanade toute l’après-midi, et seront disponibles pour réaliser des selfies avec les enfants. Ils laisseront ensuite la place pour la grande parade de chars qui démarrera de la place du Soubeyran pour rejoindre le stade de Pineton. Là, à 22h30, sera tiré le feu d’artifice qui marquera la fin de ces quatre jours de fête.

Infos pratiques : Fête de Marvejols, du 12 au 15 août, dans toute la ville.

Des vacances d’été sportives en Lozère

Via ferrata de Villefort ©Maison de l’aventure

En l’air, dans l’eau, sous terre… Vous pouvez choisir de visiter la Lozère de différentes manières, voire de plusieurs manières. Pour cela, rendez-vous à la Maison de l’aventure. Des moniteurs professionnels vous y attendent pour vous faire découvrir le département et ses richesses autrement qu’en suivant les guides touristiques. En effet, ils vous proposeront de vous immerger, au sens propre comme au figuré, dans une nature sauvage en faisant du canyoning. Cascades, tobbogans, rappels, nage et sauts s’enchaînent sur plusieurs parcours : le canyon de Chassezac, du Fustugère, du Roujanel ou celui du Rieutort. Mais si vous préférez grimper les falaises granitiques plutôt que les descendre, vous pouvez opter pour une initiation à l’escalade ou vous lancer à l’assaut des grandes voies pour les plus chevronnés. Dans la même veine, la via corda du Chassezac ou la via ferrata du lac de Villefort vous permettront de prendre de la hauteur pour profiter d’un point de vue imprenable sur les canyons. Vous pouvez également choisir des sorties plus traditionnelles et réserver une randonnée sur le plateau du Chassezac ou le Mont Lozère. D’autres activités sont également à découvrir sur le site Internet de la Maison de l’aventure.

Infos pratiques : Maison de l’aventure, à Prévenchères. Réservations au 06.71.08.29.17 ou par mail à lamaisondelaventure@gmail.com.

Tarifs variables selon les activités.

Les Gorges du Tarn au fil de l’eau

La meilleure façon de découvrir les Gorges du Tarn est encore de les descendre en bateau, mais pas n’importe lesquels. Les bateliers de la Malène vous emmènent à bord de leurs barques à fond plat pour une balade inoubliable, dans la plus pure tradition. Au cœur de paysages grandioses, vous aurez un avant goût de la faune et de la flore que l’on retrouve en ces lieux comme des martins-pêcheurs ou des cingles plongeurs. Et si vous avez de la chance, vous pourrez apercevoir un castor ou une loutre.

Durant une heure environ, vous descendrez le courant, entre ces falaises vertigineuses qui font la réputation des Gorges du Tarn, de La Malène jusqu’au cirque des Baumes. Un temps durant lequel le batelier qui vous accompagne vous racontera les légendes et l’Histoire du site. Vous apprendrez notamment que, jusqu’à la fin du XIXe siècle, les sentiers muletiers et les barques naviguant sur le Tarn représentaient les seuls moyens de communication. C’est la création de la route nationale, en 1905, qui a amené les premiers visiteurs, que les habitants promenaient sur le Tarn. L’activité s’est ensuite organisée jusqu’à ce que, dans chaque village, tous les hôtels disposent de bateliers, maniant à la perche de lourdes barques en bois. La descente s’effectuait de Sainte-Énimie jusqu’au Rozier. Les barques étaient ensuite ramenées, tirées par les chevaux. Aujourd’hui, les barques à moteur ont remplacé les embarcations d’antan mais les paysages eux n’ont pas changé, permettant ainsi de remonter le fil de l’Histoire en descendant le Tarn.

Infos pratiques : Les Bateliers des Gorges du Tarn, à La Malène. Ouvert tous les jours. Réservation conseillée au 04.66.48.51.10.

Tarif : 96 € pour 4 personnes ou 24 € la place. Le retour au point de départ en mini-bus est inclus dans le prix.

Balade médiévale à Sainte-Enimie

Pendant vos vacances d’été en Lozère, arrêtez-vous à Sainte-Enimie CC-BY-SA-3.0 Petr1888-Wikimedia

Parmi les plus beaux villages de France, Sainte-Enimie vous séduira par son côté médiéval, ses ruelles pavées, ses maisons à colombages et ses passages voutés. Parsemée de larges escaliers et de jolies terrasses, la petite cité invite à la flânerie. Vous pourrez ainsi errer dans les quartiers à la découverte de recoins pittoresques, et vous retrouvez nez à nez avec l’église romane Notre-Dame-du-Bourg. Érigée au XIVe siècle, cette dernière abrite une belle voûte et une statue de sainte Anne.

Et pour animer la visite, vous pouvez télécharger l’application Baludik qui vous permettra, sur votre smartphone, de visiter la petite bourgade de manière ludique. En effet, à l’image d’un jeu de piste, vous partirez à l’aventure, en suivant la princesse Enimie. L’application vous guidera d’un point à un autre, au fur et à mesure que vous résoudrez les énigmes proposées. Elle vous permettra également de connaître toutes les anecdotes sur le village. Vous apprendrez ainsi qu’Enimie a vécu en ermite, dans une grotte nichée dans les falaises, au-dessus de la cité. Ou encore qu’elle était la sœur du “bon roi Dagobert“. Et qu’elle soignait la lèpre dont elle était atteinte, par les eaux de la source de Burle dont vous pourrez apprécier la couleur bleue si particulière.