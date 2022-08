Visite, escape game, fête médiévale : que faire pendant les vacances d’été dans les Hautes-Pyrénées ?

Durant les vacances d’été, le Journal Toulousain vous propose une sélection d’activités en Occitanie : aujourd’hui, direction les Hautes-Pyrénées où vous pouvez, par exemple, vous glisser dans la peau d’un preux chevalier en participant à la fête médiévale de Luz-Saint-Sauveur, visiter les écuries des Haras de Tarbes, observer les étoiles depuis le sommet du Col du Tourmalet ou encore relever les défis d’un escape game dans les thermes de Barèges.

Les yeux tournés vers le ciel des Hautes-Pyrénées

Le Pic du Midi organise des soirées “Galactiques” cet été au sommet du Col du Tourmalet. Elles débutent en fin d’après-midi par une ascension du Pic à bord du téléphérique, durant laquelle vous pouvez déjà apercevoir les jeux d’ombres opérés par le soleil sur la chaîne des Pyrénées. Arrivé au sommet, vous profitez d’une vue panoramique sur les hauteurs depuis une passerelle suspendue au-dessus du vide (Ponton dans le Ciel) et d’un accès à “l’Espace Expériences” pour découvrir les dernières recherches sur le soleil, les rayons cosmiques, les étoiles, l’atmosphère et les météorites effectuées par les scientifiques au sein de l’observatoire.

Puis, vous remontez à nouveau à bord du téléphérique pour redescendre vers La Mongie, direction le Col du Tourmalet. Là, vous dégusterez un repas montagnard traditionnel concocté par le restaurant d’altitude l’Étape du Berger, avant de vivre le moment magique tant attendu : l’observation du coucher du soleil et de la naissance des étoiles. Lorsque la nuit est entièrement tombée et que le ciel est dénué de toute pollution lumineuse, vous pouvez observer à l’œil nu ou à l’aide de télescopes la surface de la lune, les amas d’étoiles et autres planètes qui composent notre univers.

Infos pratiques : Soirées Galactiques, depuis le départ du téléphérique, rue Pierre Lamy de La Chapelle, Bagnères-de-Bigorre.

Places disponibles le jeudi 11 août. Jusqu’à 23h. Tarif adulte : 119 euros, tarif enfant : 69 euros. Réservations au 05 62 56 70 00.

Une plongée au Moyen-Âge pendant les vacances d’été dans les Hautes-Pyrénées

Le village de Luz-Saint-Sauveur organise un festival inédit cet été : les Médiévales d’Esterre en Pays Toy. Un événement dédié au Moyen-Âge où se mêlent troubadours, échassiers, chevaliers et cracheurs de feu au pied du château Sainte-Marie qui domine la vallée de Luz depuis le XIe siècle. Et le programme s’annonce chargé, puisque pendant deux jours, les spectacles et animations s’enchaînent. Vous pouvez par exemple assister à des démonstrations de joutes équestres, des numéros de jongle, des jeux d’adresse à cheval, des combats à l’épée, des repas en musique, des représentations théâtrales ou des spectacles de pyrotechnie.

Tout au long du festival, des animations sont proposées en continu dans le “petit village médiéval” installé à Luz-Saint-Sauveur. Vous pourrez ainsi participer à des ateliers artisanaux à la découverte de la vie quotidienne du Moyen-Âge, à des initiations à l’enluminure, à la calligraphie, à la fabrication de cordes, à la forge, au combat à l’épée ou encore au tir à l’arc. Les enfants pourront également suivre une courte formation pour devenir chevaliers, avant d’être adoubés et de repartir avec un diplôme de chevalerie médiévale imprimé sur parchemin.

Infos pratiques : Médiévales d’Esterre en Pays Toy, Luz-Saint-Sauveur. Les samedi 13 et dimanche 14 août, de 10h à 23h. Programme complet.

Escape Game : trouvez le moyen de sortir des thermes de Barèges

L’office du tourisme de la ville de Barèges, située au Sud du département des Hautes-Pyrénées, vous propose cet été de participer à un nouvel escape game : “Tremblement de terre aux thermes de Barèges”. Celui-ci se déroule donc au sein des thermes de la commune. Vous vous y trouvez pour vous offrir un moment de détente. Tout à coup, vous entendez un bruit sourd. Puis le sol se met à trembler, les plafonds et les murs se fissurent. En quelques secondes seulement, une grande brèche s’ouvre sous vos pieds et vous traversez le plancher.

Après votre chute, vous vous retrouvez coincés dans la salle des machines, où l’issue a été bloquée par les gravats. Seulement, le tremblement de terre a également provoqué des dégâts dans le système de tuyauterie, qui fuit désormais énormément. L’eau monte peu à peu à vos pieds, et vous disposez d’une heure seulement avant que la salle ne soit totalement inondée. Grâce aux indices laissés par les techniciens de la station thermale, vous devez trouver le moyen d’accéder à la vanne qui vous permettra de couper le système d’alimentation et d’éviter la noyade. Prêts à relever le défi ?

Infos pratiques : Escape game “Tremblement de terre aux thermes de Barèges”, inscriptions à l’office de tourisme, 2 rue de Madame de Maintenon, Barèges.

Tous les vendredis jusqu’au 26 août, à 15h. Tarif : 5 euros à régler sur place. Minimum 8 ans, accompagné des parents.

Ouverture exceptionnelle des haras de Tarbes pendant les vacances d’été

Les haras de Tarbes ouvrent exceptionnellement leurs portes au grand public pendant les week-ends des vacances d’été. En famille ou entre amis, profitez de l’événement pour arpenter les neuf hectares de parc et de forêts d’arbres bicentenaires du domaine, admirez le bel ensemble architectural datant de l’époque napoléonienne puis, surtout, les écuries et les carrières dans lesquelles vivent et s’entraînent les chevaux.

Si vous souhaitez en apprendre davantage sur le lieu, vous pouvez également participer aux visites guidées organisées chaque semaine. Un guide vous dévoilera l’histoire et les secrets des écuries des haras de Tarbes, puis vous amènera admirer la collection de voitures hippomobiles du domaine, la sellerie d’honneur, la médiathèque ainsi que la magnifique Maison du Cheval (sur tablette, car actuellement en travaux). Selon les jours de visite, vous rencontrerez également le maréchal-ferrant des haras, qui bat le fer dans sa forge. Vous aurez peut-être également la chance de voir travailler les chevaux de la section militaire.

Infos pratiques : Haras de Tarbes, 70 rue du Régiment de Bigorre, Tarbes. Portes ouvertes les week-ends de 14h à 19h. Entrée gratuite.

Visites guidées du jeudi au dimanche à 10h30 puis 14h30. Tarifs : 2 à 7 euros. Réservations au 06 32 44 87 13.