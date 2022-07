Remaniement. La Montpelliéraine Patricia Mirallès fait son entrée au gouvernement

La députée de la première circonscription de l’Hérault, Patricia Mirallès, est nommée secrétaire d’État aux Anciens combattants à l’occasion du remaniement du gouvernement Borne de ce lundi 4 juillet.

La Montpelliéraine Patricia Mirallès est nommée secrétaire d’État aux Anciens combattants à l’occasion du remaniement du gouvernement d’Élisabeth Borne ce lundi 4 juillet. Cela fait vingt ans qu’aucun natif de l’Hérault n’obtient un poste dans un gouvernement depuis le ministre des Transports Jean-Claude Gayssot entre 1997 et 2002.

« C’est un honneur pour moi de servir la France et le président de la République Emmanuel Macron en tant que secrétaire d’État chargée des Anciens combattants et de la Mémoire », a réagi Patricia Mirallès sur Twitter. « Je suis d’ores & déjà au travail avec Sébastien Lecornu pour tous nos militaires anciens combattants. »

Patricia Mirallès vient d’être réélue députée de la première circonscription de l’Hérault lors des élections législatives des 12 et 19 juin. Au second tour, elle a obtenu 52,55 % des suffrages face au candidat de la Nupes Julien Colet. La nouvelle secrétaire d’État devra renoncer à son siège à l’Assemblée nationale. Elle sera remplacée par son suppléant Philippe Sorez.

Ancienne joueuse de football au MHSC, Patricia Mirallès a occupé la fonction d’adjointe à la solidarité et à la cohésion sociale à la mairie de Montpellier avant de devenir députée. Elle a été rapporteure de la loi sur la reconnaissance et la réparation des préjudices subis par les Harkis. Cette loi prévoyait notamment d’indemniser financièrement les familles et les descendants de Harkis.