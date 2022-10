Montpellier candidate pour devenir la prochaine capitale européenne de la culture

Le maire de Montpellier Michaël Delafosse a annoncé la candidature de la ville pour devenir la prochaine capitale européenne de la culture, dès 2028. Pour mener à bien ce projet et mettre toutes les chances de son côté pour remporter ce titre, le chef-lieu de l’ex-région Languedoc-Roussillon s’associe à plus de 170 communes environnantes.

Montpellier pourrait devenir la prochaine capitale européenne de la culture. C’est du moins ce qu’espère le maire Michaël Delafosse, qui a annoncé ce lundi 17 octobre lors d’un événement à Paris, que la ville présentait officiellement sa candidature. Afin de mettre toutes les chances de son côté, et mener à bien l’ensemble des projets artistiques, Montpellier s’associe à six collectivités territoriales, à savoir les Communautés de communes du Grand Pic Saint-Loup, du Pays de Lunel, de la Vallée de l’Hérault, la Métropole, mais aussi les communautés d’agglomérations Sète Agglopôle Méditerranée et Hérault-Méditerranée. Les communautés de communes Terre de Camargue (Gard) et Lodevois et Larzac devraient également bientôt intégrer le projet. Au total, l’association créée pour porter la candidature de Montpellier rassemblera plus de 170 communes.

« Bassin de vie jeune, dynamique et généreux, ouvert aux autres, où les valeurs de fraternité et d’hospitalité dominent, où la connaissance occupe depuis toujours une place importante, le bassin Montpellier-Sète regorge de richesses pour porter cette candidature », affirment les membres de l’association.

Deux appels à projets artistiques lancés à Montpellier

Le projet de candidature commune entre tous les territoires s’articulera autour de trois grands axes artistiques qui tendent à évoluer au fil du temps : “L’eau qui nous relie“, l’eau étant constitutive de cultures professionnelles et historiques, “Le futur en séries“, pour « faire évoluer le rapport à l’œuvre et l’intégrer dans un processus créatif, bâtir des esthétiques évolutives, intégrant le réel et la science », explique l’association, et “Trans ?“, pour interroger un préfixe « problématique et emblématique de notre époque : transnational, transgénération, transmedia, transition, transdisciplinaire…», poursuit-elle.

En juin 2022, dans le cadre de sa candidature de Montpellier au titre de capitale européenne de la culture, Montpellier Méditerranée Métropole, la Ville de Sète et Sète Agglopôle ont lancé un appel à projets doté de 700 000 euros pour mettre en œuvre des projets artistiques portés sur « la jeunesse, l’hospitalité aux artistes et à la création, la dynamique des industries créatives et culturelles, le respect, la préservation et la mise en valeur des patrimoines et des paysages, le renouvellement urbain et la transformation des villes par la culture », détaillent les membres de l’association.

Un second appel à projet identique à celui-ci a été lancé ce mardi 18 octobre pour promouvoir le même nombre de projets artistiques dès 2023. « Comme pour le premier appel à projets, le montant de l’enveloppe dédiée pour les projets lauréats s’élève à 700 000 euros », termine l’association.