Montpellier. Les parkings Comédie et Triangle ne veulent plus du trafic de transit

Avec le début des travaux du tramway au centre-ville de Montpellier, les parkings Comédie et Triangle mettent fin à la fonction de transit.

À Montpellier, les parkings Comédie et Triangle mettent fin à la fonction de transit. Crédit photo : licence Pixabay – CC jarmoluk

Les automobilistes devront modifier leurs habitudes. Le début des travaux de la ligue 5 du tramway sur l’avenue Georges Clemenceau impliquent des changements dans la circulation dans le centre-ville de Montpellier. « Ils ont donc entraîné la fin du trafic de transit sur cet axe majeur de Montpellier et dans le tunnel de la Comédie, désormais réservé aux 1 200 places des parkings Comédie et Triangle », indique la mairie de Montpellier dans un communiqué.

Ainsi, depuis le tunnel de la Comédie est dorénavant considéré comme une extension du parking de la Comédie et un accès au parking du Triangle. En conséquence, les barrières d’entrée du parking sont déplacées sur le boulevard Victor Hugo, et les barrières de sortie sont déplacées dans la rue Michelet.

Une tarification dissuasive pour mettre fin au transit dans les parkings de Montpellier

Pour mettre fin au trafic en transit, une tarification dissuasive est mise en place. Un tarif de trois euros s’applique dès la prise du ticket, et pendant le premier quart d’heure. « Au-delà de la 16ème minute, le tarif redevient normal, 1,60 la demi-heure, pour ne pas pénaliser les usagers qui utilisent le parking de la Comédie pour stationner », précise la municipalité.

Elle ajoute que « le tarif de trois euros s’applique également aux véhicules qui utilisent l’entrée Sarrail pour rejoindre directement le tunnel sans stationner dans le parking ». Et rappel que « ce principe a été appliqué avec succès entre 2014 et le 27 juin 2022 dans le parking Gambetta pour éviter que les automobilistes utilisent le parking comme “shunt” entre le Plan Cabanes et la Place Saint-Denis. Les usagers qui prenaient un ticket à l’entrée Plan Cabanes devaient s’acquitter du tarif du parking à la sortie Saint-Denis. »