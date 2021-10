Hérault : pourquoi des hélicoptères militaires voleront à basse attitude la nuit prochaine ?

Un exercice interarmées nommé “Cormoran 21” se déroule actuellement dans l’Est de la région Occitanie. Du 7 au 11 octobre, des simulations terrestres sont prévues dans l’Hérault et des hélicoptères militaires voleront à très basse altitude, de nuit, dans les secteurs Ouest et Est du département.

Les habitants risquent d’être un peu surpris. Depuis la fin du mois de septembre et jusqu’au 15 octobre prochain, un groupe naval aéromobile effectue un exercice militaire en Méditerranée, nommé “Cormoran 21”. À cette occasion, 24 hélicoptères décolleront de deux porte-hélicoptères de la Marine nationale stationnés au large des côtes héraultaises et survoleront, à très basse altitude, le département dans les nuits du 7 au 8, puis du 10 au 11 octobre.

« Les activités aéronautiques seront particulièrement denses dans la zone Ouest du territoire (sur les communes de Clermont-l’Hérault, Roujan et Bédarieux), ainsi que dans la zone Est (sur les communes de Saint-Martin-de-Londres, Viols-le-Fort, Les Matelles et Valflaunès) », prévient la préfecture de l’Hérault.

Un volet terrestre aussi

Cet exercice se déroulera également sur la terre. Des troupes, composées de 60 soldats et 25 véhicules, seront déployées dans les zones mentionnées ci-dessus par la préfecture. Dans une simulation de combat de “haute intensité”, les unités réaliseront aussi des actions de projection de nuit, depuis la mer et jusque dans les terres. Cela pourrait entrainer quelques perturbations sonores. “Cormoran 21” représente une occasion, pour les unités des deux armées (de terre et Marine nationale), de s’entraîner à l’utilisation des porte-hélicoptères et des hélicoptères de combat.