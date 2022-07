Deux importants incendies en cours près de Montpellier

Deux importants incendies près de Montpellier mobilisent les pompiers ce mardi 26 juillet. Le risque de feu de forêt est élevé en zone méditerranéenne.

Ils tentent de les éteindre depuis plusieurs heures. Les sapeurs-pompiers de l’Hérault luttent actuellement contre deux incendies à un kilomètre d’intervalle dans le département. Ces feux distincts se sont déclarés sur la commune de Gignac et celle de Saint-Bauzille-de-la-Sylve en fin de matinée ce mardi 26 juillet 2022.

#Incendie|| Les #SapeursPompiers de l’#Hérault sont engagés pour 2 🔥distincts Communes de Gignac & de Saint Bauzille de la Sylve Les #Secours sont sur place ou en transit 🚨 appuyés par la cellule aérienne du @SDIS34 Laissez les accès libre aux 🚒 #InfoFlash pic.twitter.com/vxrwYyoytx — Pompiers 34 (@SDIS34) July 26, 2022

Plus de 300 hectares de végétation sont partis en fumée. «Les secours sont sur place ou en transit», précise le service départemental d’incendie et de secours de l’Hérault (SDIS 34) sur Twitter. Ils sont appuyés par la cellule aérienne du SDIS 34.

Des avions de la sécurité civile mobilisés pour ces incendies près de Montpellier

En renfort des secours locaux, plusieurs avions de la sécurité civile de France sont mobilisés pour circonscrire l’incendie à Saint-Bauzille-de-la-Sylve. Il s’agit de Canadair et de Dash. Le service départemental d’incendie et de secours de l’Hérault demande par ailleurs de laisser l’accès libre aux sapeurs-pompiers.

#DernièreMinute|| Pour le 🔥 de Saint Bauzille de la Sylve les moyens aériens @SecCivileFrance sont engagés en renfort des personnels au sol #DASH + #CANADAIR [vidéo d’illustration] pic.twitter.com/z4UiAnE9mJ — Pompiers 34 (@SDIS34) July 26, 2022

Le risque de feux de forêt est élevé aujourd’hui dans le département de l’Hérault. En effet, la sécurité civile recommande une grande prudence face au fort danger d’incendies en zone méditerranéenne, notamment en région Occitanie.

Les vents et la sécheresse favorisent notamment le risque d’incendies

«Ce danger météorologique d’incendie très élevé est lié au régime de vents, mistral, tramontane et libeccio, assez forts à forts, de conditions restant très chaudes et sèches sur une végétation de plus en plus sensible», souligne Météo France sur son site internet.

‼️ @SecCivileFrance recommande grande prudence mardi en raison très fort danger d'incendies en zone méditerranéenne (Occitanie/Provence/Corse) lié au mistral/tramontane/libeccio, assez forts à forts, et conditions restant très chaudes et sèches sur végétation de ➕ en➕ sensible pic.twitter.com/Qnr5JlLMro — Météo-France Sud-Est (@MeteoFrance_SE) July 25, 2022

Le vent va effectivement souffler jusqu’à 60 km/h et les températures restent élevées. Il fera ainsi grand soleil et maximum 34°C dans le département. L’Hérault vient d’ailleurs de repasser en vigilance jaune canicule ce mardi.