Une nouvelle action d’Extinction Rebellion contre l’autoroute Toulouse-Castres

Le collectif Extinction Rebellion, opposé au projet d’autoroute entre Toulouse et Castres, a couvert une cinquantaine de panneaux publicitaires avec ses propres affiches.

Extinction Rebellion a couvert 50 panneaux publicitaires avec ses affiches contre le projet d’autoroute Toulouse-Castres. © Extinction Rebellion

Le collectif Extinction Rebellion revendique une nouvelle action de “désobéissance civile”. Dans la nuit du 10 décembre, ses membres ont recouvert une cinquantaine de panneaux publicitaires avec leurs propres affiches contre le projet d’autoroute entre Toulouse et Castres. Les affiches ont été mises en place à Castres et sur le trajet du projet autoroutier.

« Cette action de désobéissance civile a pour but de dénoncer les conséquences désastreuses de ce projet et d’appeler la population à donner son avis lors de l’enquête publique en cours », indique le collectif. « Ainsi, sur l’affiche factice de campagne sur l’autoroute, on peut lire en gros “17 euros par jour l’aller-retour” ; “3 660 000 m2 de terres artificialisées” ou encore “Autorité Environnementale très défavorable”. »

Invitation à participer à l’enquête publique environnementale sur l’autoroute Toulouse-Castres

Aussi, en bas des affiches, le collectif invite les habitants de 33 communes à participer à l’enquête publique environnementale, ouverte depuis le 28 novembre et jusqu’au 11 janvier 2023. « C’est bien dans 33 communes que les citoyens ont la possibilité de s’exprimer et pas seulement dans six lieux », fait savoir le collectif. « Elles et ils ont leur mot à dire, peuvent décider du visage de leur territoire et refuser ce projet inutile à l’heure où l’on nous intime d’être plus sobres… »

« Ce projet est aussi considéré comme le trajet autoroutier le plus cher de France pour seulement 24 minutes au maximum de gagnées par aller-retour. La construction aurait d’autres conséquences néfastes, comme la répétition des inondations, un impact néfaste sur la biodiversité et une augmentation de la pollution », indique le collectif Extinction Rebellion.

Ce dernier déplore que la RN126, qui existe déjà, ne demande qu’à être aménagée. Sur celle-ci, le trafic n’est pas saturé. Mais avec la construction de l’A69, elle sera déclassée en départementale.