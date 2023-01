Un jeu en ligne pour découvrir Toulouse et son patrimoine

Un jeu d’énigmes en ligne a été créé à l’initiative du conseil municipal des enfants de Toulouse. Il permet de découvrir l’histoire et le patrimoine de la ville.

La place du Capitole est la première étape du jeu en ligne du conseil municipal des enfants de Toulouse. (CC BY Frédéric Neupont / Flickr)

C’est une petite aventure toulousaine. Un jeu d’énigmes en ligne a été créé à l’initiative du conseil municipal des enfants de Toulouse. Ce jeu permet de découvrir le patrimoine de la Ville rose à travers une série de rencontres.

Le jeu proposé s’assimile à un city tour, mais il se déroule en ligne. Le guide de cette aventure est Christel, la Capitoule, descendante sur quatre générations de Georges le Capitoul. Elle a une mission pour les joueurs.

Un jeu pour découvrir des lieux des Toulouse

« Nous sommes dans la bibliothèque du grenier de mon grand-père et j’ai découvert un ancien livre. J’ai remarqué quelque chose de bizarre : ce livre n’avait pas de titre ! », raconte la guide. « J’ai voulu l’ouvrir, mais je n’avais pas la clé de cette énigme. Je m’approche de la fenêtre et je vois le château de la Reynerie. Est-ce un signe ? »

Il faut donc trouver le titre de ce livre magique en parcourant la ville de Toulouse. La première étape est particulièrement symbolique : la place du Capitole, lieu de pouvoir de la Ville rose où se trouve la mairie.

Au cours des différentes étapes de ce jeu dans la ville de Toulouse, les aventuriers passent notamment par la basilique Saint Sernin ou encore le palais des sports, l’Hôtel Dieu et le palais de justice. À chaque étape, ils font une rencontre, comme le chanteur Claude Nougaro, les rappeurs Bigflo et Oli, le rugbyman Émile Ntamak, l’entrepreneur Pierre Paul Riquet, et le nageur Alfred Nakache.

Informations pratiques : jeu d’énigmes en ligne ; disponible sur le site du conseil municipal des enfants ; à partir de six ans.