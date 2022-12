Toulouse : voici le nom du nouveau président de Tisséo Voyageurs

Réuni en conseil d’administration ce jeudi 15 décembre, les membres de Tisséo Voyageurs ont nommé Serge Jop, maire de Saint-Orens-de-Gameville et vice-président de Toulouse Métropole en charge du dialogue intercommunal, comme nouveau président de la régie de transports publics de l’agglomération de Toulouse.

Tisséo Voyageurs vient de dévoiler le nom de son nouveau président. Il s’agit de Serge Jop, élu à la tête de la régie de transports publics de l’agglomération toulousaine ce jeudi 15 décembre par le conseil d’administration. Pyrotechnicien de formation, ce dernier a effectué une carrière militaire qu’il a terminée au grade de colonel.

Une fois à la retraite, Serge Jop s’installe, avec son épouse, dans la commune de Saint-Orens-de-Gameville, où ils s’étaient mariés en 1969. Il s’est d’abord investi dans le monde associatif et a occupé la fonction de président de la société des membres de la légion d’honneur de Haute-Garonne pendant neuf ans, avant de s’engager dans la politique locale.

Serge Jop, maire de Saint-Orens-de-Gameville

En 2008, Serge Jop devient conseiller municipal à la mairie de Saint-Orens-de-Gameville. Puis, de juillet 2014 à juillet 2022, il devient adjoint en charge de l’urbanisme, de la sécurité et de la communication pendant les deux mandats de Dominique Faure, ancienne maire devenue députée de la dixième circonscription de Haute-Garonne, puis secrétaire d’État à la Ruralité et ministre déléguée chargée des Collectivités territoriales dans le gouvernement de la Première ministre Élisabeth Borne. Suite au départ de Dominique Faure de la mairie de Saint-Orens, Serge Jop était le seul candidat au poste et avait donc été élu, à 26 voix sur 33 (sept bulletins blancs), édile de la ville le 7 juillet dernier.