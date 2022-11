Dominique Faure prend du galon au gouvernement

La ministre déléguée aux Collectivités territoriales Caroline Cayeux quitte le gouvernement lundi 28 novembre à cause d’un différend avec la Haute autorité pour la transparence de la vie publique concernant sa déclaration de patrimoine. Ses attributions sont confiées à l’ancienne maire de Saint-Orens, Dominique Faure. Cette dernière prend de l’importance dans le gouvernement qu’elle a rejoint en qualité de secrétaire d’État à la ruralité le 4 juillet.

Dominique Faure récupère les attributions de la ministre déléguée aux Collectivités territoriales Caroline Cayeux qui quitte le gouvernement.

© Mairie Saint-Orens-de-Gammeville

Il y a du changement dans le gouvernement dirigé par Élisabeth Borne. La ministre déléguée aux Collectivités territoriales Caroline Cayeux quitte à son poste, annonce l’Élysée lundi 28 novembre. Le président de la République Emmanuel Macron a mis fin à ses fonctions « sur sa demande ».

Sur Twitter, Caroline Cayeux explique avoir décidé de quitter le gouvernement suite à un différend avec la Haute autorité pour la transparence de la vie publique à propos de sa déclaration de patrimoine, qui serait sous-évaluée. Elle « persiste à mettre en doute ma sincérité. Dans ce contexte, il m’a semblé préférable de démissionner afin de ne pas gêner l’action du gouvernement », a expliqué l’ex-ministre.

Dominique Faure monte en grade et devient ministre déléguée

Les attributions de Caroline Cayeux sont reprises par l’ancienne maire de Saint-Orens Dominique Faure. Cette dernière prend ainsi du galon dans le gouvernement qu’elle a rejoint lundi 4 juillet en qualité de secrétaire d’État à la ruralité.

Dominique Faure devient « ministre déléguée auprès du ministre de l’Intérieur et des Outre-mer et du ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, chargée des Collectivités territoriales et auprès du ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, chargée de la Ruralité », précise l’Élysée dans un communiqué.

Dominique Faure n’a pas encore réagi à sa nomination comme ministre déléguée.