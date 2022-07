Toulouse. Que faire de l’ex-prison Saint-Michel ? Un appel à idées est lancé

Un appel à idées est lancé afin de trouver la meilleure affectation pour l’ex-prison Saint-Michel à Toulouse, dans le respect de son architecture et de son histoire.

Qu’adviendra-t-il de l’ex-prison Saint-Michel à Toulouse ? Ce lieu est à l’abandon depuis sa fermeture en 2009 et son avenir a du mal à se dessiner. L’État semble vouloir avancer sur ce dossier. Il annonce jeudi 21 juillet le lancement d’un « appel à idées en vue de la valorisation du site ». Tout le monde peut faire des suggestions, les associations comme les professionnels.

« L’objectif consiste à trouver la meilleure affectation pour cet ensemble immobilier dans le respect de l’architecture et de l’histoire de ce site, des exigences du plan local d’urbanisme, de son environnement, et de stimuler les imaginations et les propositions visant à développer l’attractivité, la visibilité du lieu et son intégration dans le quartier Saint-Michel », expliquent les services de l’État dans un communiqué.

Une « procédure innovante » pour l’ex-prison Saint-Michel à Toulouse

« Cet appel à idées est une procédure innovante. Ce n’est ni une procédure officielle de vente, ni un concours », précise la préfecture d’Occitanie. « Il s’agit plutôt d’une démarche préalable à la procédure de vente, permettant à l’État de faire connaître son intention de céder ces biens. »

Parmi les conditions imposées, « le projet devra intégrer une vocation culturelle et artistique, tenir compte du Castelet qui a déjà fait l’objet d’une réhabilitation, promouvoir une mixité du site avec des potentialités de logements, de commerces autour de la culture, etc. ».

Le maire de Toulouse, Jean-Luc Moudenc, souhaite y créer une Cité de la musique. Cette idée n’est pas abandonnée, mais elle est aujourd’hui soumise à des contre-propositions.

Pour rappel, « la prison Saint-Michel aux allures extérieures de château fort du Moyen Âge a été conçue par l’architecte toulousain Jacques-Jean Esquié en 1855, sous le règne de Napoléon III sous le nom de “maison d’arrêt, de justice et de correction pour hommes”. Cet ensemble foncier, dont la dernière valorisation s’élève à 5,5 millions d’euros, est un exemple particulièrement marqué de l’architecture pénitentiaire de la fin du XIXème siècle.

Informations pratiques : Les projets devront être transmis au plus tard le 30 septembre 2022 à la Direction régionale des Finances publiques d’Occitanie et du département de la Haute‑Garonne Pôle de gestion domaniale d’Occitanie, 15 place Occitane, 31 039 TOULOUSE Cedex 9