Toulouse : ces producteurs qui proposent la vente directe à la ferme

Vous êtes à la recherche de producteurs qui proposent leurs légumes et fruits en vente directe à la ferme à Toulouse ? S’ils ne sont pas bien nombreux, le Journal Toulousain les a recensés pour vous.

Les producteurs proposant la vente directe à la ferme ne sont pas nombreux à Toulouse CC BY-SA 4.0 J-Cabioch

Envie de consommer local ou de saison, de soutenir les producteurs, de ne pas passer par des intermédiaires ou encore de faire des économies… Les raisons pour aller acheter ses fruits, légumes et produits laitiers directement à la ferme sont multiples. En tout cas, ce mode de consommation fait de plus en plus d’adeptes ces dernières années. La crise sanitaire n’y est pas pour rien. Les consommateurs ont effectivement plébiscité la vente directe lors de la pandémie.

En 2020, 64 % des Français ont ainsi consommé des produits issus des circuits courts selon une étude menée par Kantar pour la place de marché en ligne de produits alimentaires Pourdebon.com. Mais il n’est pas toujours évident de trouver des produits alimentaires directement chez le producteur. D’autant que les offres ne sont pas toujours nombreuses. C’est le cas à Toulouse Métropole. Le Journal Toulousain vous aide à trouver ces agriculteurs qui vendent leurs produits à la ferme dans l’agglomération.

Du miel en vente directe à la SAS Apifields

Les amateurs de produits de la ruche ont de quoi se satisfaire sur le territoire de la Métropole. La SAS Apifields, située au 22 rue Jules Léotard à Toulouse, propose effectivement du miel en vente directe. Attention toutefois, ses produits sont disponibles en fonction de la production. Il est d’ailleurs préférable de faire une commande à l’avance par mail avant d’aller rendre visite à cet apiculteur.

Des produits de la ruche au Rucher d’Oc

Le Rucher d’Oc, comme son nom l’indique, vend également des produits de la ruche. Vous pourrez notamment y acheter du miel ou du pain de miel. Ces derniers sont récoltés ou confectionnés par l’apiculteur Cyril Kefuss, le propriétaire de l’entreprise. Pour déguster les produits du Rucher d’Oc, il suffit de se rendre au 79 avenue Frédéric Estèbe à Toulouse.

Le plein de légumes à la Ferme de Borde Bio

À la Ferme de Borde Bio, au 79 Chemin des Izards à Toulouse, un maraîcher vous accueille tous les jours de la semaine pour vous proposer la récolte du matin en vente directe. Vous pourrez ainsi faire votre choix parmi toutes sortes de légumes certifiés en agriculture biologique et cultivés sur place comme des carottes, aubergines, poivrons, navets, oignons, salades, tomates et petits pois. En plus de ces derniers, la Ferme de Borde Bio propose aussi des fruits, du pain et des œufs locaux, produits par des agriculteurs partenaires.

Les légumes bio de l’Arche en Pays Toulousain

Située en plein centre de Blagnac, au 2 rue du Docteur Guimbaud, l’Arche en Pays Toulousain produit aussi différentes variétés de légumes bio. Selon les saisons, elle propose ainsi dans sa boutique de producteurs (ouverte les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 15h à 18h30) des aubergines, asperges, endives, carottes, courges, navets ou encore des salades et concombres. Si vous n’êtes pas disponibles à ces horaires, l’Arche en Pays Toulousain confectionne aussi des paniers bio, composés de quatre à huit articles frais.

De la cueillette de nashis à Cornebarrieu

Avis aux fans de nashis. À Cornebarrieu, précisément au Domaine de Faudoas, se trouve une exploitation de nashis, tenue par Brigitte Estivals. Pour ceux qui ne connaissent pas ces fruits, aussi appelés poires japonaises, ils ont la forme d’une pomme mais le goût d’une poire. Toute la production de Brigitte Estivals est vendue en cueillette sur les arbres. Ainsi, vous pourrez déguster les nashis que vous aurez vous-même récoltés.

Des fruits et légumes à la ferme des Cussecs

À la ferme des Cussecs, au 901 route de Pibrac à Mondonville, on cultive de nombreux légumes et fruits certifiés en agriculture biologique. Là-bas, vous pourrez entre autres acheter des oignons, épinards, betteraves, poireaux, citrouilles ou encore poivrons, mais aussi des prunes, melons et fraises. Pour information, la ferme des Cussecs ouvre ses portes tous les mardis en fin de journée de 17h à 20h.

Le producteur de légumes Laurent Roncato

Laurent et Christine Roncato, agriculteurs à Aussonne, produisent aussi plusieurs variétés de fruits et légumes, notamment : potimarrons, blettes, patates douces, piments, aubergines, radis et melons. Ils vendent en direct tous leurs produits à la ferme, située au 700 chemin de Carbounel et ouverte les vendredis de 16h à 19h. Les producteurs de fruits et légumes sont également présents sur le marché d’Aussonne le vendredi matin.