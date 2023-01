Toulouse. Huit maires défendent le projet de jonction Est

Les maires de huit communes de l’Est de Toulouse se sont réunis pour défendre de le projet de jonction Est. L’opposition riposte.

La circulation sur le périphérique de Toulouse. Crédit photo : Bryan Faham/JT

Huit maires de communes de l’Est de la métropole de Toulouse se sont rassemblé devant la presse afin de défendre le projet de la jonction Est. Ce dernier consiste en la création d’un échangeur sur la rocade entre la sortie 17, l’échangeur de Lasbordes, et la sortie 18, vers Montaudran.

« L’Est et le Sud de la métropole se développent, il faut que nous prévoyions le réseau de mobilité qui corresponde », déclare Vincent Terrail-Novès, maire de Balma et bras droit de Jean-Luc Moudenc à la Métropole, comme le rapporte Actu.fr. Les maires mettent en avant le développement du secteur, avec la Zac Malepère et la Zac Toulouse aérospace.

Un nouvel échangeur qui devrait favoriser le bus

Les élus font aussi remarquer que le nouvel échangeur permettra de développer les liaisons douces : « Aujourd’hui, après avoir roulé en site propre sur la route de Castres, le Linéo 1 se retrouve bloqué à Lasbordes, pointe Vincent Terrail-Novès. C’est tellement encombré qu’on ne peut pas neutraliser de voie pour le faire passer. »

Les huit maires savent cependant que le projet connaît une opposition. « On respecte qu’ils ne soient pas d’accord », déclare Dominique Faure, ancienne maire de Saint-Orens, désormais ministre déléguée des Collectivités territoriales et de la Ruralité, présente pour défendre le projet. « Mais gouverner, c’est choisir et prendre des décisions qui ne font pas l’unanimité. »

Une vive opposition à la jonction Est de Toulouse

Les arguments portés par les maires ont fait réagir le groupe d’opposition AMC. « Nous redisons ici notre opposition ferme au projet, et sommes sincèrement choqués de l’acharnement des maires des communes concernées à ignorer à la fois l’opposition des habitants sur ce projet, et toutes les recommandations faites par les scientifiques sur l’adaptation des villes au changement climatique. »

« Une des justifications avancées pour la réalisation de ce projet, est la construction du quartier Malepère qui devrait accueillir 9 000 nouveaux habitants d’ici à 2030. À contre-courant de tout ce qu’il faudrait faire, la solution proposée par les maires est une nouvelle desserte en voiture pour permettre à ces nouveaux habitants de se déplacer », note l’opposition. « Il est irresponsable de prévoir des quartiers non desservis par les transports en commun. »