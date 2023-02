Toulouse : Et si vous lui offriez une gâterie tout droit sortie de la Quéquetterie pour la Saint-Valentin ?

Vous êtes à la recherche d’une idée originale de dernière minute à offrir à votre moitié ? La Quéquetterie a forcément le pancake gourmand qui vous fera tressaillir de plaisir ! Depuis son ouverture en août 2021, au 24 rue de Rémusat à Toulouse, cette boutique ravit les amateurs de délices sucrés avec ses pâtisseries en forme de vulves et de pénis. Pour la Saint-Valentin, le Journal Toulousain a poussé les portes de ce temple de la gâterie…

Pour la Saint-Valentin, succombez à la tentation des pancakes originaux de La Quéquetterie, pâtisserie située à Toulouse © La Quéquetterie

C’est un concept taillé pour la Saint-Valentin. A cette occasion, la pâtisserie la Quéquetterie, réputée pour ses gâteaux en forme de vulve et de pénis, présente une gamme spéciale : l’une, malicieusement baptisée “Sans Valentin” et une autre, nommée “Sweetheart”. Ainsi, que vous soyez à la recherche de l’amour ou déjà pris, la Quéquetterie vous propose des pancakes épais aux saveurs diverses : caramel, Nutella®, chocolat blanc ou encore chocolat fraise. Ces délices sucrés se consommant exclusivement à emporter.

Et le concept cartonne comme nous l’explique Marie-Emilie Debon, manager de la boutique : « Nous accueillons plus de clients qu’à l’accoutumée lors de la Saint-Valentin. Les gens sont à la recherche de cadeaux originaux et ils sont séduits par la diversité des goûts que nous proposons… L’année dernière nous avons été pris d’assaut, ce qui risque de se reproduire. »

Des clients conquis

À la veille de la Saint-Valentin, nombre de clients se pressent pour venir chercher leurs gourmandises aux formes pour le moins originales. Qu’ils soient habitués des lieux ou de simples “épicurieux” venus à l’occasion de la fête des amoureux, ceux qui passent la porte de la Quéquetterie sont conquis.

Déborah, venue avec une amie, explique en riant : « Je vais acheter un pancake à mon compagnon. Je ne sais pas encore à quel goût mais je sais qu’il sera content. Ça change des habitudes ! » Fidèle de la pâtisserie, Quentin affirme lui avec enthousiasme : « Moi, j’en ai même offert à ma mère. C’est sympa, c’est bon et ça plaît toujours. » Même constat pour Mary, une touriste venue tout droit de Grande-Bretagne : « J’ai découvert cette boutique en me renseignant sur Toulouse, et je me suis dit “pourquoi pas”. Je suis célibataire, mais si j’avais eu un petit ami, je n’aurais pas hésité à lui offrir un gâteau de ce genre. »

Alors, si vous n’avez pas encore de cadeau à offrir à votre moitié ? Les ‘’quéquettes’’ et ‘’foufounes’’ de La Quéquetterie peuvent être des idées… qui feront leur petit effet.

Estelle Ben-mghira