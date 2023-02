Des idées de week-ends romantiques en Occitanie pour la Saint-Valentin

Le Journal Toulousain vous propose une sélection d’idées d’escapades pour un week-end en amoureux en Occitanie, que vous pouvez offrir à votre partenaire pour la Saint-Valentin. À l’image d’un séjour inoubliable en pleine nature, ou encore d’une soirée dans un jacuzzi privatif en bord de mer…

Des idées de week-ends en Occitanie pour la Saint-Valentin. CC Mark-Christian Killick-Calver

Une nuit dans un gîte avec spa

Offrir une nuit dans un gîte qui dispose d’un spa privatif ne manquera pas de faire effet auprès de votre partenaire pour la Saint-Valentin. Il en existe de nombreux en Occitanie, à l’image de celui qui se trouve dans le petit village de Puivert, au Sud-Est de l’Aude, et baptisé “Le gîte Piccolove”. Les propriétaires vous accueillent ici dans un cadre chaleureux, calme et romantique. Vous disposerez de tout ce qu’il faut pour passer une soirée inoubliable : des pétales de roses, un ballon en forme de cœur et une bouteille de vin au choix. Pour le diner, vous dégusterez un plateau de charcuterie et de fromages sélectionnés spécialement chez les producteurs locaux. En dessert, les hôtes vous proposeront quelques mignardises sucrées.

Vous pouvez ici poursuivre la soirée dans le sauna privatif accessible directement depuis la chambre. Vous détendre quelques instants dans la superbe douche à l’italienne. Puis, vous plonger dans l’eau chaude du jacuzzi réservé rien que pour vous. L’offre comprend également une formule petit-déjeuner, que vous pourrez directement apprécier dans le lit, sans avoir besoin de vous lever.

Infos pratiques : La ferme tranquille, hameau de Campserdou, Puivert, Aude. Réservation en ligne.

La Saint-Valentin dans une cabane perdue en Occitanie

Que diriez-vous de déconnecter, le temps d’un week-end, dans un petit coin de nature préservée en Occitanie ? C’est possible dans une des cabanes de cet éco-lodge, installé au bord d’un lac près de la commune de Seissan, au cœur du département du Gers. Leurs décorations bohèmes s’inspirent des voyages effectués par les propriétaires. Vous prendrez par exemple la direction de Zanzibar, des Galápagos ou des Cyclades. Un jacuzzi est à votre disposition sur la terrasse en bois de chaque logement. Vous bénéficierez d’une vue plongeante sur les eaux calmes du lac, dans lequel le soleil se reflète à l’heure du coucher.

Au total, une cinquantaine d’hébergements sont disséminés sur un domaine sauvage de 12 hectares, à travers lequel vous éprouverez un certain plaisir à flâner. Si vous n’êtes pas trop “cabane”, et que vous avez soif de plus d’aventures en Occitanie pour la Saint-Valentin, vous pouvez aussi opter pour une grande tente de safari ou un “jungle dôme” qui vous donneront rapidement l’impression d’être dans le désert… Mais dans le Gers.

Infos pratiques : Whaka Lodge, route du lac, Seissan. Réservation en ligne.

Une suite sur le port du Grau-du-Roi, près de la mer

Profitez d’un week-end au bord de la Méditerranée pour vous offrir une nuit dans une suite luxurieuse de la station balnéaire du Grau-du-Roi. Ici, des pétales de roses sont disposés sur un grand lit à baldaquin et des coupes de champagne vous attendent au bord de la baignoire de balnéothérapie dans laquelle vous pouvez vous plonger à deux. L’ambiance cosy et bohème de ce petit coin de paradis vous invite à partager un véritable moment de détente en compagnie de votre partenaire.

Même si vous restez uniquement le temps d’un week-end, vous aurez l’impression d’être en vacances. La terrasse de la suite donne directement sur le plus grand port de plaisance d’Europe, où vous pourrez admirer les catamarans et les voiliers tanguer au rythme de la brise, tout en sirotant votre café. L’occasion également de s’offrir une balade en amoureux, les pieds dans le sable de la plage de l’Espiguette, une des seules plages sauvages du territoire, qui donne un avant-goût de Camargue.

Infos pratiques : Dolce Vita sur le port, 4 avenue de l’Hermione, Grau-du-Roi. Réservations en ligne.

Un week-end à Venise… sans quitter l’Occitanie

Changement d’ambiance. Pour la Saint-Valentin, offrez un week-end à Venise sans quitter l’Occitanie. “Le Passage”, chambres d’hôtes dans le Gard, vous propose de louer une suite “Casanova”, décorée dans un style typique vénitien du XVIIIe siècle. Lorsque vous pousserez la porte, vous découvrirez un petit salon où trône un jacuzzi de deux places, équipé de buses de massage. La pièce, chaleureuse, est surplombée d’un gigantesque lustre italien que vous pourrez admirer en sirotant une coupe de champagne, confortablement assis dans un des deux fauteuils traditionnels. À l’étage de ce duplex : un lit queen size sur lequel ont été saupoudrés des pétales de roses, et derrière lequel se trouve une douche à l’italienne ouverte sur la chambre.

Infos pratiques : Le Passage, 131 rue du Cardinal de Cabrières, Cabrières. Réservation en ligne.