À Toulouse, les feux passent au vert pour les bus

Un système de priorité aux intersections permettant de faire passer les feux au vert pour les bus est testé sur la navette aéroport à Toulouse. Tisséo espère le généraliser à l’ensemble des lignes.

Ce système qui permet de faire passer les feux au vert est testé sur les bus de la navette aéroport à Toulouse. Crédit photo : CC BY SA Clémartyou – Wikimedia commons

Vous avez l’impression que tous les feux passent au rouge à votre arrivée ? Avec PrioV2X c’est tout l’inverse. Actuellement testé à Toulouse, ce système permet en effet aux bus d’avoir la priorité aux intersections. « Il a la capacité de leur fournir le feu vert à tout moment », indique Alexandre Rouxel, développeur d’affaires chez Lacroix, société qui a été retenue par Tisséo pour déployer ce dispositif dans la métropole toulousaine.

Concrètement, comment cela fonctionne ? « Grâce à une unité embarquée dans le bus et une autre installée sur le feu, le système permet un échange entre l’infrastructure et le véhicule. Lorsque ce dernier va s’approcher de l’intersection, il va demander la priorité. Le système va ensuite passer le feu au vert au moment opportun pour le bus. Cela évite au conducteur de s’arrêter et de perdre du temps », détaille Alexandre Rouxel.

Le temps de parcours des bus optimisé

Après une première phase de test concluante au mois de décembre dernier, ce système a été mis en service sur la navette qui va du centre-ville à l’aéroport. La priorisation pour les bus n’est pas nouvelle à Toulouse. Un premier système avait effectivement été déployé en 2007. « Il était intéressant lorsque nous l’avons mis en place. Mais les nouveaux systèmes optimisent davantage les temps de parcours », informe Jean-Michel Lattes, le président de Tisséo.

Il explique : « Aujourd’hui, si le conducteur du bus arrive trop vite à l’intersection, le passage au vert ne se fait pas, bien souvent parce que le système n’a pas le temps de s’enclencher. Avec le nouveau dispositif de priorisation, des interactions se produisent avec le conducteur. Ainsi, s’il arrive un peu trop vite pour avoir le feu vert, la machine va lui dire de ralentir et il pourra passer au bon moment s’il opère ce ralentissement ».

Un système voué à se généraliser à Toulouse

Ce système va donc permettre d’optimiser davantage le temps de parcours. « Un chauffeur de la navette aéroport, interviewé par TF1, estime que le gain pourrait être de dix minutes. Mais cela reste à vérifier », souligne Jean-Michel Lattes. Tisséo mise, en tout cas, beaucoup sur ce dispositif. « Le but est que les gens laissent leur voiture et utilisent les transports en commun parce qu’ils deviennent plus attractifs », indique Jean-Michel Lattes.

Pour le moment, seule la navette aéroport est dotée de ce nouveau système. Mais l’objectif pour Tisséo, à moyen terme, est bien de le généraliser sur l’ensemble de son réseau bus. « Nous allons d’abord prioriser les 11 Linéo et ensuite, nous envisagerons d’étendre ce dispositif. Mais nous n’en sommes pas encore à cette phase-là », annonce Jean-Michel Lattes. PrioV2X est en effet encore en test jusqu’au 31 juillet et un bilan sera fait à la rentrée.

D’autres villes ont adopté ce système de priorité

Si la dernière phase de test est réussie, une mise en place progressive du système sera donc opérée. « Ce système de priorisation peut facilement être généralisé », déclare Alexandre Rouxel. Pour preuve, certaines villes ont déjà largement adopté ce dispositif. « Cela se fait sur la quasi-totalité des carrefours dans de grandes métropoles européennes en Belgique, en Allemagne ou au Portugal, notamment à Porto », rapporte le développeur d’affaires chez Lacroix.

Toutefois, il faudra patienter avant de voir ce système de priorité aux intersections se généraliser sur les lignes de bus à Toulouse. En effet, son déploiement ne se fera pas du jour au lendemain. « Il nécessite des infrastructures sur les carrefours, il faudra donc parfois casser du goudron. Ce sont des travaux qui à l’échelle de l’ensemble du réseau seront non négligeables. Ils représenteront une multitude de petits chantiers », conclut le président de Tisséo.