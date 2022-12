Au 2 janvier, le Linéo 11 entre Frouzins et Toulouse entre en service

Dès ce lundi 2 janvier, il sera possible de rallier facilement Frouzins à Toulouse en bus grâce au Linéo 11. Les détails.

Le Linéo 11 permettra de relier Frouzins à Toulouse © Gala Jacquin

Sa mise en service est imminente. Le Linéo 11 va en effet faire son arrivée dans le sud de l’agglomération toulousaine ce lundi 2 janvier. Pour rappel, ce bus à fréquence élevée permettra de relier Frouzins à la station de métro Basso Cambo sur la ligne A, en passant par Villeneuve-Tolosane et Cugnaux. Ces communes bénéficieront ainsi d’un service continu toute l’année.

Le Linéo 11 circulera effectivement du lundi au dimanche, même durant la période estivale et pendant les vacances scolaires. Il aura une amplitude horaire calée sur l’horaire du métro. Le premier départ sera ainsi à 5h15 et le dernier à 0h30 du dimanche au mercredi et 1h du matin les jeudis, vendredis et samedis. Sa fréquence sera de neuf minutes en heure de pointe la semaine.

L’arrivée du Linéo 11 va entraîner des changements sur le réseau bus

La mise en service du Linéo 11 va entraîner quelques modifications sur le réseau bus. En effet, les lignes 47 et 57 disparaîtront. Le Linéo 11 et la nouvelle ligne de bus 85 reprendront une partie de leurs itinéraires. De son côté, la ligne 58 proposera des passages supplémentaires entre Muret et Seysses pour une fréquence augmentée. La ligne 87 ira par ailleurs jusqu’à Frouzins désormais.

Enfin deux nouvelles lignes seront créées : la 85 et la 321. La première aura un itinéraire identique à celui de la ligne de bus 58 entre Basso Cambo et la mairie de Villeneuve-Tolosane. La ligne de bus 321 aura pour départ le quartier de Tréville et assurera en heure de pointe une liaison entre Frouzins, Villeneuve-Tolosane et Cugnaux et le pôle d’échanges de Portet-sur-Garonne à la gare SNCF.