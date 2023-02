Toulouse. Exposition photo de Francesco Jodice au Château d’Eau

Jusqu’au 2 avril 2023, la galerie du Château d’Eau à Toulouse propose une exposition autour du projet photo “West”, de l’Italien Francesco Jodice.

West, Los Angeles, #002, 2014. Crédit photo : ©Francesco Jodice

Elle couvre 160 ans d’histoire des États-Unis. La série de photos “West”, de Francesco Jodice, fait l’objet d’une exposition à la galerie Le Château d’Eau à Toulouse, jusqu’au 2 avril 2023. Ce projet raconte l’essor et le déclin de la puissance américaine, du début de la ruée vers l’or (1848) à la faillite de Lehman Brothers (2008), qui conduira à une crise économique mondiale. Il s’agit d’une enquête sur les origines de la crise actuelle du modèle libéral et, plus généralement, de l’Occident.

“West” a commencé en 2014, et consiste en trois longs voyages à travers certains des États où la ruée vers l’or a eu lieu. « Le point central de l’ensemble de l’œuvre se trouve au carrefour entre la géologie particulière de cette région, l’une des plus anciennes structures géologiques de la planète, et les ruines archéologiques (mines, villes fantômes, utopies, complexes et infrastructures abandonnées) de cette saison animée par une quête irrépressible de richesses immédiates », explique Christian Caujolle, conseiller artistique du Château d’Eau.

« Un mélange d’iconographies qui associent et combinent le paysage naturel et Hollywood »

« L’approche de Francesco Jodice […] ne considère pas la photographie comme porteuse des souvenirs d’une expérience intime mais comme outil au service d’une analyse. Cette dernière se déroule selon un parcours méticuleusement établi qui se fonde sur des données historiques et […] met en évidence un des éléments oubliés de ce qui a fait la puissance des États-Unis : une iconographie, ou plus justement un mélange d’iconographies qui associent et combinent le paysage naturel et Hollywood à la conquête de l’espace, entre autres, et fondent des mythologies et un pouvoir. », analyse Christian Caujolle.

Cette exposition à Toulouse propose ainsi des photos « peuplées d’une interminable série de personnages indispensables aux récits […] : des cow-boys aux Indiens, des rock stars aux acteurs, en passant par les chercheurs d’or, les prédicateurs, les culturistes, intellectuels, artistes, présidents et astronautes », selon Francesco Zanot, un des deux commissaires de l’exposition.

“West” a été sélectionné en 2021 parmi les lauréats de la 10e édition de l’Italian Council (2021), un programme de promotion internationale de l’art italien de la Direction générale de la créativité contemporaine du ministère de la Culture.

Informations pratiques : exposition photo “West”, de Francesco Jodice, au Château d’Eau à Toulouse. Adresse : 1 place Laganne. Horaires : du mardi au dimanche, de 12h à 18h, jusqu’au 2 avril 2023. Tarifs : gratuit / 2,50€ / 4€.