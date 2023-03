Toulouse : la construction des futurs locaux du Commandement de l’espace bientôt lancée

La construction des futurs bâtiments du Commandement de l’espace à Toulouse est pour bientôt. Ces derniers devraient sortir de terre en 2025.

Le futur bâtiment du Commandement de l’espace à Toulouse © ministère des armées

Ils incarneront « le symbole du spatial militaire français ». Le Service d’infrastructure de la Défense (SID) a notifié le contrat de construction des nouveaux bâtiments du Commandement de l’espace (CDE) à Toulouse. Les études de conception et les travaux vont ainsi bientôt pouvoir débuter sur le site du Centre spatial toulousain (CST) du Centre national d’études spatiales (CNES).

Les futurs bâtiment du Commandement de l’espace seront prêts en 2025

D’un coût de 80 millions d’euros et confié à Bouygues, le chantier d’ampleur de la construction des futurs locaux du Commandement de l’espace durera plusieurs années. La mise en service opérationnelle des bâtiments est effectivement prévue pour septembre 2025.

Le premier, celui du CDE, accueillera 500 personnes sur 11 000 m2. Le second bâtiment, de 2000 m2, se trouvera juste à côté et sera destiné au Centre d’excellence de l’OTAN (COE). Une cinquantaine de permanents français et étrangers constituera son effectif. Enfin, un poste d’accueil et de filtrage sera créé.

Un chantier marqué par une attention « aux enjeux de développement durable »

En plus de « la prise en compte des exigences fortes de résilience et de continuité de service, ce projet est marqué par une attention particulière aux enjeux de développement durable, dans une approche performancielle », assure le ministère des armées dans son communiqué de presse.

Ainsi, les bâtiments feront preuve de sobriété énergétique et environnementale grâce à « une architecture bio-climatique, des matériaux bio-sourcés et des énergies renouvelables ». Il y aura aussi une « moindre artificialisation du site » et une « valorisation de la mobilité douce ».

L’objectif de ces nouveaux locaux du Commandement de l’espace

La construction d’une telle installation sur le site du Centre spatial toulousain du Centre national d’études spatiales a un objectif : « permettre aux unités du CDE, rassemblées sur une emprise unique, de mener les opérations spatiales militaires à travers quatre fonctions principales ».

Ces fonctions consistent au soutien aux capacités spatiales, à l’appui spatial aux opérations interarmées, à la connaissance de la situation spatiale et à l’action dans l’espace. Pour le ministère des armées, « les futurs locaux marquent une nouvelle étape dans le déploiement et la montée en puissance du CDE ».