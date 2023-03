Toulouse. Il est désormais possible de visiter le Cnes et voilà ce que vous verrez

Le Cnes ouvre ses portes au public en proposant une visite guidée de ses installations à Toulouse, un jeudi par mois.

L’entrée du Cnes à Toulouse. Crédit photo : CC BY SA Esspe – Wikimedia commons

C’est une première depuis sa création en 1961. Le Centre national d’études spatiales (Cnes) ouvre ses portes au grand public et propose une visite guidée de ses installations dans le Sud de Toulouse. Elles se déroulent un jeudi par mois depuis février.

Pour concevoir ces visites et en assurer la médiation, le CNES s’est associé à la Cité de l’espace. C’est une référence bien identifiée par le grand public, aussi bien en France qu’en Europe, en matière de diffusion de la culture spatiale et astronomique.

« C’est une opportunité formidable pour permettre au plus grand nombre d’accéder aux “coulisses” du Cnes et de comprendre la culture spatiale, source d’inspiration pour petits et grands. », estime Lionel Suchet, le directeur général délégué du centre.

Cinq lieux à voir au Cnes à Toulouse

La Cité de l’espace et le Cnes ont conçu une visite pour permettre à tous de comprendre le rôle du centre dans le paysage spatial et les enjeux qui se dessinent aujourd’hui dans le domaine.

Les visites sont cependant réservées à des groupes de 18 personnes au maximum. Les entreprises, groupes d’étudiants et associations qui le souhaitent peuvent accéder à la visite simple ou à une offre plus complète. Cette dernière prévoit une visite guidée du Cnes à Toulouse, un déjeuner au restaurant de la Cité de l’espace et l’accès à l’une de ses salles de séminaire.

La visite simple du Cnes coûte 26 euros par personne. La prestation complète est facturée 68 euros par visiteur. Dans tous les cas, la visite commence par La salle Espace pour découvrir l’histoire du centre. Que l’on soit ministre, astronaute ou représentant d’agence spatiale, c’est ici que démarre traditionnellement une visite du Cnes à Toulouse. Viennent ensuite la salle de Contrôle du CADMOS, le centre dédié aux vols habités, la salle de Contrôle Principale n°4 utilisé pour le suivi du satellite SWOT, le Centre de contrôle de mission français Cospas-Sarsat et enfin le site d’essai des rovers martiens.

Informations pratiques : pour en savoir plus, rendez-vous sur le site du centre.