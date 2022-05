Toulouse : la clinique du Parc transformée en résidence pour seniors

La clinique du Parc, implantée dans le centre-ville de Toulouse, a été rachetée par un groupement immobilier formé par les sociétés Novaxia Investissement, Icade et Imring, pour être réhabilitée en une résidence pour seniors. L’ouverture est prévue en fin d’année 2024.

La clinique du Parc, située dans le centre-ville de Toulouse, proche de la station de métro du Palais de Justice, va être transformée en une résidence pour personnes âgées. À l’origine du projet ? Le groupement immobilier formé par les entreprises Icade, Novaxia Investissement et Imring.

En effet, ces trois sociétés ont signé un partenariat afin de racheter et de réhabiliter cinq sites en France : quatre cliniques, dont une à Toulouse, une à Villeurbanne (Rhône), une à Jallans (Eure-et-Loir), puis une à Figanières (Var), et un terrain à Harfleur (Seine-Maritime). Tous appartiennent au groupe Ramsay Santé. Le montant total de ces acquisitions s’élève à 14 millions d’euros, selon Icade, « et représente un chiffre d’affaires potentiel d’environ 110 millions d’euros ».

Une nouvelle résidence senior de 124 chambres

La réhabilitation de la clinique du Parc de Toulouse prévoit, à terme, une résidence seniors de 124 chambres, 15 logements, une villa, ainsi que 240 mètres carrés de locaux commerciaux. Selon Actu.fr, ces aménagements concerneraient les deux tiers du bâtiment. Le dernier tiers, conservera une partie de la Maison Médicale du Parc, gérée par le groupe Ramsey Santé et comportera toujours des services de radiologie, neurologie, gynécologie et chirurgie urologique.

« Les projets répondront aux meilleurs standards environnementaux et seront menés sur les emprises des bâtiments existants sans artificialisation additionnelle des sols », assure Icade. Le lancement des travaux ne devrait pas tarder, pour une ouverture officielle prévue à la fin de l’année 2024.