Toulouse. Un appel à témoins lancé après des violences sexuelles dans l’Église

Un appel à témoins est lancé car des soupçons de violences sexuelles pèsent sur des prêtres dominicains de Toulouse.

Une croix. Crédit photo pxhere – CC 0 Thomas Clark

Une nouvelle affaire de violences sexuelles touche l’Église. L’Ordre des prêcheurs de la province de Toulouse lance un appel à témoins concernant des faits de violences sexuelles jeudi 5 mai.

« Nous demandons à toute personne ayant eu connaissance de faits condamnables commis par un frère dominicain de la Province de Toulouse de les rapporter », indique un communiqué publié par l’Ordre.

Communiqué du prieur provincial des dominicains de Toulouse (à RT) pic.twitter.com/LKTViyZTli — Anne L. 🇪🇺🇺🇦 (@JustSisterAnne) May 4, 2022

Cet appel à témoins intervient, car des soupçons de violences sexuelles sur mineur pèsent sur plusieurs prêtres dominicains. L’un d’eux a déjà été condamné pour des faits similaires. « Des frères dominicains de la Province de Toulouse ont été accusés de faits graves de nature sexuelle à l’encontre de mineurs, faits qui ont malheureusement été confirmés », écrit l’Ordre.

« Dans un souci de protection et de justice et de vérité à l’égard des personnes ayant fréquenté les couvents de la Province (Bordeaux, Toulouse, Montpellier, Marseille, La Sainte Baume et Nice) ou des lieux d’apostolat courants (notamment Notre-Dame de Boscodon, Fanjeaux, Sylvanès), il est de notre devoir de nous assurer qu’il n’y a pas eu d’autres victimes. »

Deux membres de la Commission Reconnaissance et réparation viendront à Toulouse les 30 et 31 mai pour rencontre les personnes qui le souhaitent. Elles sont invitées à se faire connaître par mail en précisant si elles sont victimes directes, indirectes ou encore témoins de faits ayant été commis.

Informations pratiques : contacts : la Commission Reconnaissance et réparation, 226 rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 Paris, victimes@crr.contact, 09 73 88 25 71 ; ou l’Ordre des prêcheurs de la province de Toulouse, sos.abus@dominicains.com