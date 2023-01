Toulouse. La 16e édition du festival de films LGBT+ est ouverte

“Des images aux mots”, festival présentant des films LGBT+, tient sa 16e édition à Toulouse jusqu’au 5 février.

Affiche: Nathalie de Zan & Bruno Périer / Des images aux mots

C’est dans un contexte particulier que se lance cette 16 édition du festival “Des images aux mots”. Les défenseurs et les détracteurs de la cause LGBTQIA+ (lesbiennes, gays, bisexuels, transsexuels, queer, intersexes, asexuels et autres, ndlr) ont en effet déjà les yeux rivés vers Toulouse depuis plusieurs jours. Après le renoncement de la Mairie de Toulouse à organiser un atelier de lecture par deux drag-queens auprès des enfants, des associations sont montées au créneau, dénonçant une « censure ».

Celui qui ne souffrira pas d’une quelconque censure, en tout cas, c’est bien le festival de films LGBT+. “Des images aux mots”, ou Diam, se tient jusqu’au 5 février, dans différents cinémas de Toulouse.

Donner de la visibilité aux films LGBT+

L’évènement propose des films venus du monde entier, pour la plupart inédits en France. Parfois, ceux-ci ne sont pas distribués et donc jamais visibles en dehors des festivals. La programmation du festival est très fournie, en termes de films mais aussi d’exposition ou de rencontres, toujours en lien avec la cause LGBT+.

« Profitez aussi des espaces de dialogue et de convivialité où vous pouvez vous rencontrer, lesbiennes, gays, bi, trans, hétéro dans un esprit de partage, de curiosité, de bienveillance », invite le festival. De nombreuses associations seront également présentes sur le temps de l’évènement, qui sera ponctué de concerts ou de soirées.

Après être passé par l’ABC, American Cosmograph, l’Espace des Diversités et de la Laïcité, le cinéma Pathé Wilson, l’Instituto Cervantes, la Cinémathèque de Toulouse, le cinéma le Cratère, et le cinéma Utopia Borderouge, le festival quittera Toulouse et partira pour d’autres salles d’Occitanie et de Nouvelle-Aquitaine.

La programmation complète du festival avec les salles et les horaires est consultable en ligne.