Toulouse. Des associations LGBT soutiennent les drag-queens attaquées par l’extrême droite

Vingt-sept associations et collectifs LGBT apportent leur soutien à deux drag-queens qui devaient faire un atelier de lecture pour enfants à la médiathèque de Toulouse.

Crédit photo : zeevveez – CC BY 2.0

Shanna Banana et Brandy Snap, deux drag-queens, devait faire un atelier de lecture pour les enfants samedi 18 février à la médiathèque José Cabanis à Toulouse. Mais le rendez-vous a suscité une vague de haine. Il s’est trouvé dans le viseur d’un groupuscule d’extrême droite, Furie française.

Aussi, dans une lettre ouverte au maire de Toulouse, Jean-Luc Moudenc, la déléguée départementale Reconquête! en Haute-Garonne, Chantal Dounot s’est émue de la mise en place d’un rendez-vous « jugés comme inacceptables par de nombreux parents toulousains ».

La Mairie de Toulouse a souhaité prendre le parti de l’apaisement en renonçant à organiser l’atelier de lecture pour les enfants. La municipalité reconnaît que « ce choix de programmation – qui n’a donné lieu à aucun visa ou aval de la part des élus – peut déstabiliser une partie du public ».

Des associations et collectifs LGBT de Toulouse se manifestent

Vingt-sept associations et collectifs LGBTQI+ de Toulouse ont souhaité apporter leur soutien à Shanna Banana et Brandy Snap dans un communiqué vendredi 27 janvier. Ces dernières « font face à des attaques ignobles de la part de l’extrême droite, sur l’espace public et sur les réseaux sociaux ».

« Nous soutenons leur démarche pédagogique et artistique de sensibilisation au bien vivre ensemble et à l’acceptation de toutes les différences auprès de tout public, dont les plus jeunes, à travers des lectures d’ouvrages adaptés », indique le communiqué. Aussi, les associations et collectifs s’insurgent contre ce qu’ils qualifient de « censure, dans le cadre d’un service public, sous prétexte d’apaiser une soi-disant polémique ».

Ils demandent à la Mairie de Toulouse de s’engager notamment à « n’exercer aucune censure sur le contenu, la mise en place et l’organisation de tout événement, de toute forme, dans les lieux, établissements, espaces publics de la Mairie de Toulouse et de Toulouse Métropole, dans le respect des normes et du droit français ».