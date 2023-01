Toulouse. L’atelier de lecture par des drag-queens ne sera finalement pas pour les enfants

Dans un souci d’apaisement, la Mairie de Toulouse a décidé de proposer l’atelier de lecture par des draq-queens pour un public adulte uniquement.

Dans un souci d’apaisement, la Mairie de Toulouse proposera l’atelier de lecture par des draq-queens à un public adulte uniquement. Photo d’illustration. CC ThorstenF

Un atelier de lecture pour enfants par deux drag-queens prévu samedi 18 février à la médiathèque José Cabanis à Toulouse a suscité une vague de haine. L’événement s’est trouvé dans le viseur d’un groupuscule d’extrême droite, Furie française. Ce dernier a créé une pétition en ligne « contre les lectures drag à l’intention des jeunes enfants ». Elle a reçu plus de 5 000 signatures, mais n’est plus disponible.

« Il s’agit d’une lecture qui entend sensibiliser le jeune public à la différence, de manière ludique, à partir d’ouvrages ne traitant d’ailleurs pas que des questions de genre », explique la municipalité toulousaine. Cet atelier organisé par la Bibliothèque de Toulouse est programmé avec l’Espace Diversités Laïcité. Il fait partie d’une séquence d’animations, exposition, conférences, débats et lectures, afin de mieux comprendre les mutations de notre société.

La Mairie de Toulouse oriente l’atelier de lecture pour un public majeur

La municipalité reconnaît que « ce choix de programmation – qui n’a donné lieu à aucun visa ou aval de la part des élus – peut déstabiliser une partie du public ». Dans « un souci d’apaisement », la Mairie de Toulouse a donc décidé de « réorienter » l’atelier de lecture par des drag-queens « pour n’accueillir qu’un public majeur ». Elle précise que « les parents souhaitant faire participer leurs enfants à ce type d’atelier pourront, bien sûr, le faire, mais dans un cadre privé ».

Par ailleurs, la collectivité « condamne fermement toute forme d’extrémisme, de menace ou d’expression discriminatoire envers Shanna Banana et Brandy Snap, qui interviennent dans l’atelier en cause ». Aussi, le maire de Toulouse Jean-Luc Moudenc demandera au ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin « la dissolution du mouvement Furie française, à l’origine des menaces et du trouble à l’ordre public ».