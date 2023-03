TFC – Clermont : « Focus sur le championnat »

Auteur de bonnes performances en Coupe de France où il a atteint le dernier carré, le TFC doit continuer à faire ses preuves en championnat ce dimanche 5 mars contre Clermont.

Les joueurs du TFC doivent assurer le maintien. Crédit photo : © Toulouse Football Club

« C’est un adversaire difficile à manier et à battre », prévient Philippe Montanier, le coach toulousain. Ce dimanche 5 mars, à 15h, le TFC reçoit Clermont au Stadium. La rencontre, qui compte pour la 26e journée de Ligue 1, sera diffusée sur Prime Vidéo.

Qualifiés en demi-finale de la Coupe de France avec la manière (6-1 contre Rodez), les Violets doivent maintenant assurer le maintien. Montanier veut en effet que son équipe soit « focus sur le championnat », et ne repensera à la Coupe qu’en avril.

Dans cette lutte pour le maintien du TFC, Clermont est un adversaire direct, un de ceux contre qui les victoires valent davantage. Les Auvergnats sont actuellement 12e au classement, un seul petit point derrière le Tèf (11e).

Une revanche à prendre

C’est un souvenir qui reste forcément dans un coin de la tête des joueurs. Lors du match aller, à Clermont, le TFC s’était incliné sur le score de 2 à 0. « On a progressé depuis », estime le coach toulousain.

Mais l’état de forme des équipes pourrait jouer en la faveur des Violets. Les Clermontois sont en effet sur une série de six matchs sans victoire (trois nuls, trois défaites), où ils n’ont inscrit en tout qu’un seul but. Le Tèf, lui, a gagné trois de ses six derniers matchs en championnat, et a accroché des cadors tels que le PSG ou Marseille, ne perdant à chaque fois que d’un point au tableau d’affichage. L’attaque toulousaine, qui comptabilise quant à elle 12 réalisations sur ces rencontres, a bien l’intention d’offrir du spectacle à ses supporters.

Le groupe du TFC pour la réception de Clermont. Gardiens : Dupé, Haug. Défenseurs : Costa, Desler, Diarra, Kamanzi, Nicolaisen, Rouault, Suazo. Milieux : Dejaegere, Chaibi, Genreau, Sierro, Spierings, Van den Boomen. Attaquants : Aboukhlal, Birmancevic, Dallinga, Onaiwu, Hamulic.