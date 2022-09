Ligue 1. Le TFC échoue de peu contre Clermont

En déplacement ce dimanche 4 septembre à Clermont pour la 6e journée de Ligue 1, le TFC n’a pas réussi à conclure. Les Clermontois, eux, ont trouvé par deux fois le chemin des filets (2-0).

C’est une troisième défaite consécutive pour les Violets, en difficulté après une rentrée plutôt réussie (illustration). Crédit photo : Makus Spiske / CC BY-SA.

Un scénario totalement différemment aurait pu se dérouler si, dès la première minute de jeu, la frappe de Dallinga n’avait pas été repoussée par la barre transversale. Si, à la dernière minute de jeu, le coup franc de Van den Boomen n’avait pas été repoussé par la barre transversale.

Mais, ce dimanche 4 septembre, pour la 6e journée de Ligue 1, le TFC s’est bien incliné contre Clermont, 0 buts à 2. Avec cette troisième défaite consécutive, la frustration grimpe dans l’effectif toulousain. À l’image du capitaine Branco Van den Boomen, qui houspille ses coéquipiers pendant le match en demandant plus de courses.

Le résumé de Clermont – TFC

En première période, le match était plutôt verrouillé entre les deux équipes, avec beaucoup de fautes des deux côtés et deux cartons jaunes côté Clermontois. Quelques occasions sont tout de même créées, dont celle de Thijs Dallinga dès le début du match. En revanche, coup dur pour Ratao, qui sort sur blessure juste avant la pause, remplacé par Onaiwu.

C’est au retour de la mi-temps que le match se débloque. Sur corner, Gonalons récupère le ballon au second poteau et ouvre le score pour Clermont (48′). Le match s’emballe, le Tèf essaye de répondre mais ne trouve pas la solution aux abords de la surface. À l’heure de jeu, la nouvelle recrue violette Birmancevic remplace Dallinga et Chaïbi prend la place de Dejaegere.

Mais le sang neuf ne suffit pas, et les assauts Clermontois en fin de match font craquer le TFC dans le temps additionnel (90+5′, 2-0). Même le coup franc de Van den Boomen à l’entrée de la surface, plein d’orgueil, touche la barre avant le coup de sifflet final.

Au classement temporaire de la Ligue 1, le TFC chute à la 15e place, tandis que Clermont remonte en 8e.