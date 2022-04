Toulouse. Soirée caritative en faveur de l’Ukraine au Connexion Live

L’association Ukraine Libre – Toulouse s’associe au Connexion Live pour organiser une soirée de soutien au peuple ukrainien, le jeudi 14 avril à partir de 19h.

Le Connexion Live et Ukraine Libre-Toulouse organisent une soirée de soutien au peuple ukrainien. © Facebook/Connexion Live

Les gestes de soutien à l’Ukraine se multiplient. Le Connexion Live et l’association Ukraine Libre – Toulouse organisent une soirée de soutien, jeudi 14 avril à partir de 19h. Au programme, un concert caritatif et de la cuisine traditionnelle ukrainienne. Sur scène, les spectateurs vont pouvoir profiter de trois artistes différents : Fabian Ordoñez, le père de Bigflo et Oli, et sa musique sud-américaine ; Serge Lopez, guitariste flamenco ; et enfin Erdöwsky, un duo défini comme « aventurier de mots et d’accords suspendus ». C’est l’association qui a fait le choix de ces artistes. L’objectif était d’avoir pour le concert caritatif des visages reconnus localement, et tous ont accepté de participer à cette action pour Ukraine Libre – Toulouse.

Tous les bénéfices reversés à l’association

La restauration se fera sur place, grâce à des membres de l’association qui vont cuisiner des plats traditionnels ukrainiens. Le Connexion Live est ouvert à tous les spectateurs, auxquels il est tout de même demandé une participation libre et nécessaire. Chacun peut donner à hauteur de ses envies et de ses moyens, et l’intégralité des bénéfices de cette soirée sera reversée en dons à l’association Ukraine Libre – Toulouse. L’objectif de l’ONG est de venir en aide aux populations ukrainiennes, qu’elles soient réfugiées en Occitanie ou bien encore sur place. L’association récolte notamment de nombreuses donations de produits de première nécessité, comme du matériel médical, du mobilier ou encore des aliments non périssables, qui sont envoyés en Ukraine.

Infos pratiques : jeudi 14 avril de 19h à 23h, soirée de soutien Ukraine Libre, au Connexion Live, 8 rue Gabriel Péri à Toulouse. Entrée libre.

Elioth Salmon