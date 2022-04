Les sapeurs-pompiers de la Haute-Garonne apportent leur aide à l’Ukraine

Les sapeurs-pompiers de la Haute-Garonne contribuent à l’élan de solidarité en faveur de l’Ukraine. Trois camions avec des denrées sont en route vers Médyka en Pologne

Les sapeurs-pompiers de la Haute-Garonne contribuent à l’élan de solidarité en faveur de l’Ukraine. 3 camions sont en route vers la Pologne. Crédit photo : licence Pixabay – CC jorono

L’élan de solidarité avec l’Ukraine se poursuit. Des sapeurs-pompiers de plusieurs départements, dont la Haute-Garonne, se mobilisent pour venir en aide aux habitants du pays dirigé par Volodymyr Zelensky ainsi qu’à leurs confrères ukrainiens.

Dans le département haut-garonnais, l’initiative est conduite par le Service départemental d’incendie et de secours (Sdis 31) et l’Union départementale des sapeurs-pompiers (UDSP). Ils se sont associés avec leurs équivalents en Ariège et en Aveyron.

Après plusieurs semaines de collecte, d’échanges avec les partenaires et de logistique, trois véhicules sont partis le 10 avril du centre d’incendie et de secours de Rouffiac-Tolosan en direction de Médyka en Pologne, ville frontalière avec l’Ukraine. Parmi eux, « deux camions sont chargés de produits d’hygiène, de puériculture, de médicaments…, les produits prioritaires recommandés par l’ambassade d’Ukraine à Paris et la protection civile », indique un communiqué du Sdis 31.

« Ce détachement sera composé de cinq sapeurs-pompiers, d’un personnel administratif et d’un retraité sapeur-pompier. Il effectuera plus de 2 400 km et 30 heures de route sans les pauses », toujours selon le Sdis 31. « Une première étape est prévue dans un centre de secours de Strasbourg et une seconde à Légnica en Pologne. Une fois arrivée à destination, une ONG des sapeurs-pompiers de France sera présente sur place pour les accueillir. »