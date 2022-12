Reprise du championnat de Ligue 1 : le TFC se déplace à Marseille

Pour la reprise du championnat de Ligue 1, le TFC se rend au stade Vélodrome pour affronter l’Olympique de Marseille jeudi 29 décembre.

Le TFC affronte Marseille jeudi 29 décembre. Photo d’illustration. © Toulouse Football Club

Les affaires reprennent. Après un mois et demi de trêve pour la Coupe du monde, le championnat de Ligue 1 est relancé ce mercredi 28 décembre. Pour cette 16e journée, Toulouse va se frotter à un gros morceau. Le TFC se rend au stade Vélodrome pour affronter l’Olympique de Marseille jeudi 29 décembre à 21 heures. La rencontre sera diffusée sur Prime Vidéo.

« Marseille, c’est une équipe très énergique, très dynamique, qui a un jeu vers l’avant, qui se projette vite, avec des joueurs qui ont une grande capacité à répéter les courses à haute intensité. C’est une équipe qui joue avec une grande intensité », observe l’entraîneur Philippe Montanier. « Ça va être un bon défi, un de plus à relever. »

Se relancer sur une bonne dynamique

À l’issue de la 15e journée de Ligue 1, avant la trêve internationale, l’Olympique de Marseille pointait à la quatrième place du classement du championnat. Le club venait de conclure deux victoires face à Lyon et Monaco.

Pour leur part, les Violets étaient sur une pente compliquée. Ils ont enchaîné quatre matchs sans victoire, dont trois défaites d’affilée. Le TFC occupait la 12e place du classement, derrière Reins et devant Troyes.

Les longues périodes sans jouer, comme celle qu’il vient d’y avoir, peuvent « couper des bonnes dynamiques ou relancer des mauvaises dynamiques. Ce qui est important, c’est de bien se préparer », estime le coach. « Les dynamiques passées, sont une chose. Ce qui nous intéresse, ce sont les dynamiques futures. »

Quelle équipe du TFC face à l’Olympique de Marseille ?

Pour le déplacement du TFC à Marseille, Philippe Montanier devra composer sans plusieurs de ses joueurs. Mikkel Desler, Denis Genreau, Theocharis Tsingaras, Kévin Keben et Rhys Healey sont à l’infirmerie. Avec ses latéraux blessés, le coach devra bricoler. Mais il assure avoir plusieurs solutions sous le coude, comme Christian Mawissa.

Aussi, l’attaquant Zakaria Aboukhlal a repris l’entraînement avec le club et est disponible pour jouer. Cependant, « on va faire attention avec la charge, car il ne s’est pas beaucoup entraîné avec l’équipe nationale et il n’a pas eu beaucoup de temps de jeu », indique Philippe Montanier.