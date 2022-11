Ligue 1. Le TFC ne réussit pas à se relever face à Rennes

FOOTBALL – Après s’être bien battu, le TFC s’est finalement incliné face à Rennes à l’occasion de la quinzième journée de Ligue 1. Les Violets avaient pourtant la possession…

Il faudra laisser passer la Coupe du monde et attendre la fin de la trêve pour espérer voir les Violets renouer avec la victoire. Le TFC s’est incliné face à Rennes, 2 à 1, sur la pelouse du Roazhon Park dans le cadre de la quinzième journée de Ligue 1, samedi 12 novembre.

Des raisons d’y croire

Les Violets ont pourtant eu des raisons d’y croire. Après tout, ils ont eu la possession, à 53 %, et des occasions. C’est pourtant le Stade Rennais qui a ouvert le score sur un but de Benjamin Bourigeaud à la 24e minute.

Volontaire et combatif, le TFC est parvenu à égaliser avec Rennes dans la seconde période. Le Néerlandais Thijs Dallinga, qui n’avait pas marqué depuis la fin de l’été, a retrouvé le chemin des filets en marquant un but à la 54e. Il s’agit du troisième but de l’attaquant de 22 ans depuis son arrivée sur l’île du Ramier.

Rennes reprend vite l’avantage sur le TFC

Mais les Bretons n’ont pas tremblé longtemps. Ils ont repris l’avantage seulement trois minutes après. Marti Terrier tente une frappe. Mais elle est repoussée par Maxime Dupé. Bien placé, Arnaud Kalimuendo est sur la trajectoire du ballon et n’a plus qu’à conclure dans le but vide.

Le score ne changera plus après ça. Le Stade Rennais, troisième du championnat de Ligue 1, s’impose et fait un onzième match sans défaite. De son côté, le Toulouse Football Club risque bien de perdre sa douzième place.

Maxime Dupé « dégoûté »

Après le match, le gardien Maxime Dupé est apparu déçu du manque de réaction après le second but. « Nous n’avons pas le droit d’abandonner comme ça. Je pense qu’on défend très mal. Je suis dégoûté. (…) Offensivement, nous ne sommes pas suffisamment efficaces, tranchants. C’est compliqué de gagner des matchs si nous ne marquons pas de but », a-t-il déclaré au micro de Canal+.